L’ancien sous-ministre à la santé Yvan Gendron affirme que les établissements de santé avaient été prévenus dès janvier 2020 de se préparer à l’arrivée d’une pandémie de COVID-19 au Québec. Et qu’il leur avait été mentionné de préparer leurs CHSLD à cette éventualité.

Ariane Lacoursière La Presse

M. Gendron témoignait mercredi matin à l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel qui se penche sur les décès survenus en CHSLD durant la première vague de COVID-19.

Il a affirmé que dans une réunion avec les PDG du réseau de la santé à la fin de janvier, il a été mentionné à tous les PDG de CISSS et de CIUSSS de mettre à jour leur plan de préparation à une pandémie en utilisant le document qui avait été conçu lors de la vague de grippe A H1N1 en 2009. « Les établissements devaient faire leurs plans », a dit M. Gendron.

Pour lui, dès les premières réunions du « comité de gestion réseau » en janvier qui regroupait l’ensemble des PDG de la santé, il était clair que « l’ensemble de la population, dont celle des personnes âgées, risquait d’être atteinte ». « Donc, on n’attendra pas des statistiques précises pour se préparer, dit-il. Le message, c’était de dire : préparez-vous. Sur l’ensemble de votre offre de service. Incluant bien sûr, particulièrement, les personnes vulnérables qui sont en CHSLD », a dit M. Gendron.

La coroner a demandé à M. Gendron ce qui a pu se passer pour que, malgré les discussions sur la préparation en janvier, on se retrouve en mars avec des CHSLD en pleine tourmente. Et ce, même si le plan de préparation à la grippe H1N1 duquel devaient s’inspirer les CISSS et les CIUSSS prévoyait qu’il manquerait 30 % d’effectif dans le réseau. « Que s’est-il passé entre les deux ? Entre les directives, les rencontres, et que quand on arrive en CHSLD, on a des gens à la guerre sans munitions… »

« L’organisation sur le terrain, ça leur appartient, a répondu M. Gendron. […] Est-ce que tous les gens se sont préparés de façon suffisante ? Moi, j’ose imaginer qu’ils ont mis beaucoup d’énergie. Mais des fois, on dirait que tant que ça ne te frappe pas, tu ne mets pas toutes tes énergies ». Ce dernier a tout de même souligné que plusieurs établissements s’étaient bien préparés et que 61 % des CHSLD n’ont pas eu de cas durant la première vague.