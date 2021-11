Dans les bars, les clients peuvent demeurer debout, ce qui permet aux activités de danse de recommencer et les restaurateurs n’ont plus besoin de tenir un registre des clients.

Fin du télétravail obligatoire. Retour de la danse et du karaoké. Plus de registre de la clientèle. La hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la province n’a pas empêché le gouvernement Legault d’adopter une série d’assouplissements qui entrent en vigueur ce lundi. Une décision que déplorent certains experts.

Alice Girard-Bossé La Presse

« On n’a pas encore maîtrisé la quatrième vague. On voit une augmentation des cas. On peut prévoir de façon raisonnable que le relâchement des mesures peut amener à une augmentation des cas dans la communauté », soutient le Dr Donald Vinh, microbiologiste-infectiologue au Centre universitaire de santé McGill.

La province a enregistré dimanche 634 nouveaux cas et 4 décès. Les nouveaux cas portent la moyenne quotidienne sur 7 jours à 639. À titre de comparaison, la moyenne se situait à 470 cas par jour il y a deux semaines.

Le nombre d’hospitalisations a toutefois continué de diminuer, pour un total de 189 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 9 de moins que la veille. On compte désormais 42 personnes aux soins intensifs, une diminution de 2.

Malgré la hausse des cas, le premier ministre François Legault ne prévoit pas pour l’instant un resserrement des consignes sanitaires.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE François Legault, premier ministre du Québec

« Je voyais encore ce matin [dimanche] que le nombre d’hospitalisations continue de baisser. On peut penser qu’avec l’augmentation des cas, peut-être qu’il va y avoir une petite augmentation [des hospitalisations] dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais on reste à un niveau qui est gérable. Donc il n’y a pas lieu pour l’instant de changer les consignes », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse au terme du conseil général de son parti.

Milieux scolaires et de travail

Ce lundi, plusieurs assouplissements sont entrés en vigueur dans la province. Jusqu’à maintenant, le port du masque était obligatoire en classe dans 9 des 17 régions administratives du Québec. Il n’est maintenant plus obligatoire en classe pour les élèves du secondaire.

Il doit toutefois continuer à être porté au primaire, puisque les enfants ne sont pas vaccinés. À la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, en Estrie, le port du masque demeurera obligatoire, a rapporté Radio-Canada dimanche. Plusieurs cas de COVID-19 ont été recensés dans les écoles primaires de la ville, justifiant cette décision. Certains élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent devront aussi continuer à porter le masque, a précisé la société d’État.

C’est la mesure qui inquiète le plus les experts consultés. « Avec la montée des cas des dernières semaines, je crois qu’il faudrait revoir ces mesures. Surtout chez les jeunes, où il y a une augmentation importante du nombre de cas. Ce n’est peut-être pas prudent d’enlever les masques à ce moment-là », indique André Veillette, professeur de médecine et directeur de l’Unité de recherche en oncologie moléculaire à l’Institut de recherches cliniques de Montréal.

C’est un assouplissement qui est énigmatique. Ça n’a pas de sens, surtout parce que la vaccination des plus jeunes n’est pas encore disponible. Pourquoi jouer avec le feu ? Le Dr Donald Vinh, microbiologiste-infectiologue au Centre universitaire de santé McGill

La consigne de privilégier le télétravail a également pris fin lundi. Les formules hybrides, soit une alternance de travail en présentiel et à distance, demeurent recommandées. Les employeurs et les travailleurs qui souhaitent retourner à temps plein en présentiel peuvent le faire.

Restaurants et bars

Les activités de karaoké sont désormais possibles. La personne qui chante doit toutefois porter un couvre-visage si elle ne peut se placer à une distance de 2 m des musiciens, des autres chanteurs et des spectateurs et qu’il n’y a pas de barrière physique.

Les clients peuvent demeurer debout, ce qui permet aux activités de danse de recommencer. Jusqu’à maintenant, les clients devaient demeurer assis à leur table. Le port du couvre-visage demeure toutefois obligatoire, sauf au moment de manger ou de boire.

Enfin, les restaurateurs n’ont plus besoin de tenir un registre des clients. Le Dr Vinh n’est pas inquiet pour cet assouplissement. « [Le registre des clients] n’était pas vraiment utile, parce que ça ne contribue pas nécessairement au contrôle des éclosions », soutient-il.

Activités sportives et récréatives hivernales extérieures

Le passeport vaccinal sera maintenant exigé pour les activités sportives extérieures qui nécessitent l’utilisation d’un remonte-pente. Si les télécabines sont fermées, les personnes doivent en plus porter un couvre-visage. Le foulard et le cache-cou sont acceptés.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le passeport vaccinal sera maintenant exigé pour les activités sportives extérieures qui nécessitent l’utilisation d’un remonte-pente.

Toutes les autres activités sportives et récréatives hivernales extérieures, comme le ski de fond ou le hockey, n’exigent pas de passeport vaccinal.

Les différents centres peuvent fonctionner au maximum de leur capacité, à condition de permettre le respect d’une distanciation de 1 m. Le couvre-visage demeure obligatoire dans les installations intérieures entourant ces activités et le passeport vaccinal est nécessaire pour accéder aux espaces de restauration et aux bars.

Loisirs et sports

Dans les gyms, la distanciation est réduite à 1 m lorsque le couvre-visage est porté. Le couvre-visage peut être retiré lors d’une activité physique intense, comme la course sur un tapis roulant, à condition qu’une distance de 2 m soit respectée. Le passeport vaccinal demeure nécessaire pour y accéder.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le passeport vaccinal demeure nécessaire pour accéder aux gyms.

À l’intérieur, il n’y a plus de limite de participants et de spectateurs lorsque le passeport vaccinal est exigé.

Rassemblements publics

Les participants des rassemblements publics peuvent désormais être debout, ne pas avoir de place assise ou assignée et danser. Le registre n’est plus obligatoire.

Pour les activités essentielles, comme les mariages, les funérailles ou les cérémonies religieuses, le passeport vaccinal n’est pas obligatoire, mais la distanciation de 1 m, le port du couvre-visage et une limite de 250 personnes à l’intérieur sont imposés.

Pour les rassemblements non essentiels, comme les congrès, les conférences, les spectacles et les festivals, le respect d’une distanciation ne sera plus requis et il n’y aura plus de limite de capacité, mais le passeport vaccinal demeure exigé. Le couvre-visage demeure obligatoire à l’intérieur, sauf pour boire et manger.

Avec Tommy Chouinard et Coralie Laplante, La Presse