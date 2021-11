Le gouvernement était poursuivi par plus d’une centaine de travailleurs de la santé, dont des médecins, qui s’opposent à l’imposition de la vaccination obligatoire.

Québec pourra imposer la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé en toute légalité s’il le souhaite, a tranché lundi la Cour supérieure, dans un jugement qui survient toutefois deux semaines après que le gouvernement Legault ait déjà reculé dans ce dossier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les demandeurs ont été incapables de démontrer que le décret, qu’on soit d’accord ou non avec la valeur de la solution qu’il préconise, n’a pas été pris à sa face même pour protéger la santé de la population dans un contexte d’urgence sanitaire. […] Il y donc a lieu, à cette étape, de laisser le décret entrer en application », explique le juge Michel Yergeau dans une décision rendue publique lundi en début de journée, rejetant ainsi la demande de sursis qui était réclamée.

Rappelons que l’audience initiale avait eu lieu le 27 octobre dernier, soit quelques jours avant que le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce sa décision d’abandonner la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, en disant ne pouvant se priver des soignants non vaccinés.

Dans ce dossier, le gouvernement était poursuivi par plus d’une centaine de travailleurs de la santé, dont des médecins, qui s’opposent à l’imposition de la vaccination obligatoire. À l’époque du début des procédures, en date du 26 octobre, 18 462 travailleurs de la santé n’étaient toujours pas adéquatement vaccinés, dont 13 331 qui n’avaient reçu aucune dose, selon des chiffres officiels.

L’avocate du regroupement, Me Natalia Manole, avait plaidé que de retirer « 20 000 » personnes du système de santé mènerait à une « situation catastrophique » en raison des ruptures de services. « Ça va causer des décès, de la souffrance, des chirurgies annulées ou reportées, des rendez-vous avec des spécialistes annulés ou reportés. Ça va conduire à la fermeture de lits dans les CHSLD », avait-elle énuméré.

Il se peut que le pouvoir exécutif et l’administration aient fait un mauvais choix de moyens pour protéger la santé publique en cette période d’urgence sanitaire. Mais il n’appartient pas au Tribunal de substituer son opinion à celle du gouvernement sur ces questions d’opportunités, c’est aux électeurs qu’il reviendra de juger. Michel Yergeau, juge de la Cour supérieure, dans son jugement

Quels impacts ?

Si la décision reste pour l’instant symbolique, vu la volte-face du gouvernement, elle pourrait toutefois s’avérer cruciale si Québec décidait de revenir à nouveau sur sa position, en choisissant d’imposer la vaccination dans le réseau de la santé. La décision du juge Yergeau pourrait alors faire office de jurisprudence, rendant d’autres éventuelles contestations judiciaires caduques.

Pour l’heure, Québec misera plutôt sur un dépistage trois fois par semaine des employés non vaccinés tant dans le public que dans le privé. Il s’agit d’une mesure qui est déjà en vigueur depuis le premier report de la date butoir sur la vaccination obligatoire, le 15 octobre dernier.

C’est le gouvernement qui déboursera tous les frais requis pour le dépistage, mais l’employé devra néanmoins le faire sur son temps personnel.

Par ailleurs, ceux et celles qui refuseront de se soumettre à l’exercice seront mis en congé sans solde. Les établissements de santé sont invités à réaffecter le personnel non vacciné dans les endroits où la clientèle est moins vulnérable, « lorsque possible ».

Avec Fanny Lévesque et Louis-Samuel Perron