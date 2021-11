Les adultes de 18 ans et plus pourront recevoir une dose de rappel du vaccin de Moderna contre la COVID-19 au moins six mois après les deux premières.

Mylène Crête La Presse

Santé Canada a autorisé vendredi l’usage du vaccin Spikevax du fabricant un peu plus d’un mois après avoir reçu sa demande. Moderna l’avait soumise le 6 octobre. Le ministère estime que le sérum répond à ses exigences « en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité ».

La troisième dose de vaccin vise à allonger l’immunité sur une plus longue période. Elle correspond à une demi-dose du vaccin régulier.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Québec a recommandé une dose de rappel pour les personnes de 70 ans et plus. Une baisse de l’immunité contre la COVID-19 est constatée chez 80 ans et plus.