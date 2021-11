COVID-19

Vaccination

Une dose de rappel offerte aux 70 ans et plus

(Québec) Le gouvernement Legault élargit l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 aux aînés âgés de 70 ans et plus. Il sera possible de prendre un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé à compter du 16 novembre. Les plages de rendez-vous seront offertes progressivement par groupe d’âge.