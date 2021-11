Pour la deuxième semaine d’affilée, le nombre de nouveaux cas dans la province est en hausse. Pourtant, les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) suggèrent que le nombre de nouvelles hospitalisations pourrait demeurer faible durant les prochaines semaines. La raison ? Les nombreux cas chez les jeunes, soutiennent les experts.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Les cas augmentent surtout chez les 0 à 19 ans. Même si certains d’entre eux ne sont pas encore vaccinés, on ne s’attend pas à ce qu’ils soient hospitalisés, parce que les jeunes sont souvent moins malades. À l’inverse, chez les plus âgés, les cas diminuent », explique André Veillette, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.

« On sait qu’il y a des risques de COVID-19 longue et de syndrome inflammatoire chez les jeunes, mais ça conduit moins à des hospitalisations au moment de l’infection », renchérit Nathalie Grandvaux, chercheuse au laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte aux infections virales du CHUM.

Le Québec a rapporté jeudi 663 nouveaux cas de COVID-19. Ces nouveaux cas portent à 602 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi en hausse de 13 % sur une semaine.

Parmi les nouveaux cas confirmés cette semaine, 85 personnes risquent de se retrouver à l’hôpital dans les prochaines semaines, dont 23 aux soins intensifs, selon les données de l’INESSS.

Cette hausse est particulièrement marquée chez les moins de 10 ans, qui affichent une augmentation de 30 % sur une semaine. À titre de comparaison, le nombre de cas chez les 80 ans et plus a diminué de 49 % sur une semaine, avec 10 cas par jour en moyenne.

Hausse soudaine

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse soudaine chez les moins de 20 ans, estiment les experts. « D’abord, les jeunes de moins de 12 ans ne sont pas encore vaccinés », indique d’emblée M. Veillette. Il ajoute que les adolescents ont possiblement plus de contacts que le reste de la population, puisqu’ils se côtoient quotidiennement dans les écoles secondaires. « Les jeunes ont une forte couverture vaccinale, mais ça varie beaucoup d’une école secondaire à l’autre », explique-t-il.

Le temps frais a également pu faire augmenter la transmission, ajoute Mme Grandvaux. « Quand il fait plus frais, on rentre. On a été chanceux avec la météo, on a eu un très bel automne, mais là, les températures ont baissé, donc on rentre et on ouvre moins les fenêtres. C’est vrai chez les particuliers, mais c’est vrai aussi en milieu scolaire », souligne-t-elle.

Selon le plus récent rapport de l’INESSS, publié jeudi, les taux d’occupation des lits ordinaires et des lits aux soins intensifs devraient rester stables au cours des deux à trois prochaines semaines à l’échelle de la province.

Bien que la hausse des cas chez les jeunes ne risque pas d’entraîner une hausse des hospitalisations à court terme, cette montée soudaine n’est pas sans conséquence.

« Le risque, c’est que les jeunes transmettent le virus à leurs frères ou leurs sœurs, à leurs parents ou à leurs grands-parents », énumère-t-il.

« Ça pourrait aussi se traduire par une augmentation des hospitalisations si ces jeunes sont en contact avec des personnes non vaccinées », ajoute Mme Grandvaux.

Le virologue Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, rappelle que, à l’heure actuelle, les personnes non vaccinées représentent la plus grande proportion des hospitalisations.

Nombre de morts stable

Les quatre morts supplémentaires enregistrées jeudi portent à trois la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi stable sur une semaine. Depuis le début de la pandémie, 11 533 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a diminué, avec un total de 215 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 5 de moins que la veille. On compte 42 personnes aux soins intensifs, une diminution de 3.

Les résidants du Grand Montréal représentent 67 % des hospitalisations, et les personnes de moins de 70 ans, 54 % des hospitalisations.

Globalement, les hospitalisations dues à la COVID-19 sont en baisse de 11 % depuis une semaine. La baisse est plus prononcée aux soins intensifs, le nombre de patients y ayant diminué du tiers (33 %).

« La vaccination protège les vieux, de sorte que les risques d’hospitalisation, particulièrement dans les tranches d’âge plus élevées, vont être moindres », conclut M. Barbeau.

Jeudi, 14 601 injections de vaccin ont été administrées, pour un total de 13 365 365 doses administrées au Québec.

Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse

