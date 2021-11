Dans les scénarios pandémiques présentés au ministère de la Santé le 9 mars 2020, l’INSPQ mentionnait que de tous les groupes d’âge, les aînés seraient les plus touchés.

Dans ses premières analyses réalisées en février 2020 sur la COVID-19, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) considérait que la probabilité que le virus s’attaque aux milieux de soins de longue durée faisait partie des « risques anticipés » de l’épidémie.

Ariane Lacoursière La Presse

« Vers la fin janvier, début février, ce qu’on disait, c’était que s’il y avait transmission communautaire, les milieux de soins de longue durée pourraient être impactés », a indiqué mercredi matin la Dre Jocelyne Sauvé, vice-présidente aux affaires scientifiques à l’INSPQ. Celle-ci témoignait à l’enquête publique du coroner sur les décès survenus en CHSLD durant la première vague de COVID-19.

Dans les scénarios pandémiques présentés au ministère de la Santé le 9 mars 2020, l’INSPQ mentionnait que de tous les groupes d’âge, les aînés seraient les plus touchés. Mais c’est surtout l’impact de la hausse des cas sur les hôpitaux québécois qui y a été détaillé, a expliqué la Dre Sauvé. « Dans les scénarios les plus catastrophiques, c’est que ça soufflait le réseau de courte durée, comme ce qu’on voyait en Italie », a-t-elle dit.

La Dre Sauvé a expliqué que les premiers cas de COVID-19 au Québec provenaient de l’extérieur du pays et que les scénarios présentés au gouvernement soulignaient que ces cas pourraient se reproduire et « avoir un impact majeur sur le système hospitalier ».

L’avocate du ministère de la Santé a émis une objection à ce que les projections présentées par l’INSPQ au MSSS le 9 mars soient déposées en preuve, notant que ces documents avaient été remis au conseil exécutif et sont donc protégés par le privilège parlementaire. La coroner Géhane Kamel a laissé jusqu’à demain à la procureure pour faire ses démarches. La coroner a toutefois rappelé que l’enquête publique « repose sur la recherche de vérité ». « Je ne voudrais pas qu’elle laisse sous-entendre à la population qu’on n’agit pas en toute transparence quand on essaye de trouver ce qui s’est passé avant », a-t-elle déclaré.

Submergé de questions

Le 17 mars 2020, le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a confié à l’INSPQ le mandat de vigie sanitaire de la COVID-19 et de coordination et d’intégration de la production scientifique.

Le défi a été immense, a expliqué la Dre Sauvé. « Il y avait des milliers d’articles produits chaque jour » sur la COVID-19, a-t-elle déclaré. L’INSPQ, qui rend normalement des avis en 6 à 12 mois, devait maintenant en produire en 30 minutes, a illustré la Dre Sauvé. « La vitesse de production a créé un enjeu », dit-elle. Plus de 8000 questions ont été posées à l’INSPQ dans les quatre mois de la première vague de COVID-19.

La Dre Sauvé a tenu à rappeler que l’INSPQ « n’est pas une autorité de santé publique » et « ne prend pas de décision ». La mission de l’INSPQ est de « soutenir le ministre et les autorités régionales » en produisant des connaissances scientifiques. « Nous proposons, les autorités disposent », résume la Dre Sauvé.

Questionnée à savoir si l’INSPQ tenait compte des manques de stock, dont de matériel de protection, dans ses avis, la Dre Sauvé a dit que son collègue Jasmin Villeneuve, du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ), détaillera cet aspect dans son témoignage prévu mercredi après-midi. Elle a toutefois mentionné que des praticiens terrain se trouvent dans les comités de l’INSPQ. « On essaye d’être réaliste dans ce qu’on propose », dit-elle.

Vingt membres siègent sur le CINQ, dont des microbiologistes-infectiologues, des infirmières en prévention et contrôle des infections et des experts en santé au travail. Une seule infirmière en prévention et contrôle des infections issues des CHSLD y siège. « Ce n’est pas la majorité », a dit la Dre Sauvé.

Vision de santé publique qui prime sur la santé au travail ?

Rappelant que 14 000 travailleurs de la santé ont été contaminés par le virus, le coroner Dr Jacques Ramsay a demandé à la Dre Sauvé si la vision de santé publique a primé sur la vision de santé au travail dans les avis de l’INSPQ. La Dre Sauvé a assuré que l’INSPQ tente de « protéger les individus, qu’ils soient travailleurs ou bénéficiaires ».

Elle a rappelé que les divisions sur le mode de transmission de la maladie étaient mondiales. Elle a mentionné que l’INSPQ a tenté de déterminer « c’est quoi le mode de transmission le plus fréquent en milieu de soins ».

« C’est là-dessus qu’on base nos recommandations pour à la fois les travailleurs et à la fois les personnes à risque d’être infectées », a dit la Dre Sauvé, tout en disant que « ça demeure, même aujourd’hui, une controverse.