Le Québec a rapporté lundi 531 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires. On observe une légère baisse des hospitalisations.

Florence Morin-Martel La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 531 nouveaux cas de COVID-19, portant le total de personnes infectées dans la province à 430 395. Les nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 557, en hausse de 13 % sur une semaine.

Les plus récentes données dans la province font état de quatre nouveaux décès, ce qui porte à quatre la moyenne quotidienne. C’est légèrement supérieur à la moyenne observée la semaine dernière. Depuis le début de la pandémie, 11 522 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a diminué, pour un total de 225 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit deux de moins que la veille. On compte désormais 48 personnes aux soins intensifs, une diminution de deux.

Le nombre de tests réalisés le 6 novembre s’est élevé à 22 006.

Du côté de la vaccination, 4864 doses de plus ont été administrées, soit 4195 en 24 heures et 669 avant le 7 novembre, pour un total de 13 329 219 doses administrées au Québec. À ce jour, 79,5 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin et 77,3 % sont considérés comme pleinement vaccinés.

Une hausse « à surveiller »

Si la hausse actuelle n’est pas très inquiétante en raison des hospitalisations qui demeurent stables, elle est « à surveiller », estime Nathalie Grandvaux, chercheuse au laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte aux infections virales du CHUM.

L’augmentation des cas, surtout chez les enfants de moins de 10 ans, s’explique en partie par le temps froid présent depuis deux semaines. « On ouvre moins les fenêtres et on est plus à l’intérieur », explique Mme Grandvaux. La proximité des enfants dans des lieux fermés favorise la transmission, estime la chercheuse.

Le fait de laisser le virus circuler chez les enfants est « préoccupant » pour le risque qu’ils contractent la COVID longue, soutient Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Chez les plus jeunes, on observe « des formes inflammatoires et des symptômes à long terme qui ne sont pas négligeables », renchérit Mme Grandvaux.

Vaccination des enfants avant une troisième dose

Depuis samedi, de nouveaux groupes sont éligibles à une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 en Ontario, dont tous les gens âgés de 70 ans et plus. Au Québec, la dose de rappel est réservée aux gens immunosupprimés ou dialysés, ainsi que ceux résidant dans les CHSLD, les ressources intermédiaires ou les résidences privées pour aînés (RPA).

Le gouvernement Legault devrait-il emboîter le pas à l’Ontario et permettre à de nouveaux groupes de recevoir une troisième dose ? Oui, mais il est plus urgent d’administrer le vaccin aux enfants qui n’ont reçu aucune dose jusqu’à maintenant, estime Mme Borgès Da Silva.

Nathalie Grandvaux abonde en ce sens, en raison de la protection vaccinale toujours efficace. « Au Québec, on a décidé de prolonger le délai d’administration de la deuxième dose [de vaccin], explique Mme Grandvaux. Les études semblent montrer que ça permet d’améliorer l’efficacité vaccinale sur une plus longue période. »

Avec Pierre-André Normandin