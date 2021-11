COVID-19

Travailleurs de la santé non vaccinés

Des milliers de dollars en perte de revenu

(Québec) Les travailleurs de la santé non vaccinés perdront des milliers de dollars en primes liées à la COVID-19. Selon une compilation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les infirmières à temps complet pourraient perdre quelque 30 000 $ sur une année et les préposés aux bénéficiaires, environ 16 000 $.