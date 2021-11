Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter fortement dans les communautés inuit du nord du Québec. Un total de 55 nouveaux cas se sont ajoutés hier. Par prévention, un hôpital temporaire de 16 lits sera érigé dès la semaine prochaine à Kuujjuaq.

Ariane Lacoursière La Presse

La région compte 233 cas actifs, dont la majorité dans la communauté de Salluit qui compte 162 cas actifs, sur une population de 1241 habitants. Depuis le 6 octobre, 355 personnes ont reçu un résultat positif de COVID-19 au Nunavik. De ce nombre, 190 sont âgées de 18 ans ou plus et 80 % ne sont pas vaccinées adéquatement. Sept personnes ont été hospitalisées et 5 ont dû être évacuées au Sud.

Nombre de cas actifs au Nunavik Kangiqsujuaq : 56

Kangirsuk : 56

Kuujjuaq : 11

Salluit : 162 122 cas rétablis depuis le 7 octobre

Le nombre de cas positifs affichés quotidiennement « ne reflète pas correctement la tendance suivie par l’éclosion actuelle », indique la Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik (RRSSSN). « Le transport des échantillons, ainsi que d’autres raisons hors de notre contrôle, retarde l’acheminement des résultats de tests de dépistage. Ainsi, un faux sentiment de confiance peut affecter négativement la perception sur la situation de crise actuelle », indique la RRSSSN.

Dépistage intensif à Kuujjuaq

La communauté de Kuujjuaq compte seulement 11 cas confirmés de COVID-19. Mais la transmission communautaire y est fort importante, selon la RRSSSN. Depuis vendredi, les autorités sanitaires demandent donc « qu’un individu par maisonnée se fasse tester de manière préventive ». « Sélectionnez un individu sous votre toit qui n’est pas vacciné et/ou en contact avec d’autres personnes durant leur journée (ex. : garderie, magasin, lieu de travail…) », indique la RRSSSN.

Plusieurs mesures sont en place au Nunavik pour limiter la propagation. Toute rencontre réunissant des gens de différentes communautés est interdite. Toutes les communautés de la région sont au niveau d’alerte orange. Les communautés de Kuujjuaq, Salluit et Kangirsuk sont au palier rouge. Tous les lieux publics non essentiels y sont fermés. Des couvre-feux sont imposés.

Dès la semaine prochaine, un hôpital temporaire (Ajarpirvik) de 16 lits sera érigé à Kuujjuaq pour faire face à un afflux possible de patients. L’objectif de cet hôpital est de « prodiguer les soins essentiels sans compromettre le reste des usagers dans les services de santé déjà en place », indique la RRSSSN. L’hôpital comptera 6 espaces de soins intensifs et 10 civières pour patients atteints de la COVID-19.