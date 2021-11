COVID-19

Enquête sur les décès en CHSLD

Des experts dénoncent le manque de données sur la ventilation

Plus d’un an et demi après le début de la pandémie, le Québec ne dispose toujours pas de données sur l’état de la ventilation dans les CHSLD, constatent deux experts témoignant à l’enquête publique de la coroner qui se penche sur les décès survenus en CHSLD durant la première vague de COVID-19, au printemps 2020.