(Edmonton) Le premier ministre Jason Kenney rejette les accusations selon lesquelles il blâme le médecin-hygiéniste en chef de la province pour les échecs de l’Alberta dans la gestion de la quatrième vague de COVID-19.

Dean Bennett La Presse Canadienne

« La responsabilité est la mienne », a déclaré M. Kenney à l’Assemblée législative en réponse aux questions de l’opposition néo-démocrate mercredi.

J’ai pris mes responsabilités. Nous prenons bien sûr en compte les conseils d’experts de nos responsables de la santé, en particulier du médecin-hygiéniste en chef ». Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta

« L’idée que j’attribuerais le blâme est absurde », a-t-il ajouté.

Le NPD a demandé des détails sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pris aucune mesure en août, car le nombre de cas de COVID-19 et les hospitalisations étaient en voie d’atteindre des niveaux dangereux et les médecins ont exhorté à prendre des mesures.

Plus tôt cette semaine, lors d’un débat en Chambre, M. Kenney a déclaré qu’une réunion du cabinet aurait été convoquée en août et que son gouvernement aurait donné suite à de telles recommandations de la Dre Deena Hinshaw, médecin-hygiéniste en chef, si elle en avait fourni.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La Dre Deena Hinshaw, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta

La chef du NPD, Rachel Notley, a déclaré qu’elle était sceptique que M. Kenney aurait convoqué une telle réunion, se moquant du premier ministre comme étant le « Tom Brady de la passe des responsabilités », une référence au quart-arrière vedette de la NFL.

M. Kenney a répondu que le gouvernement agit lorsque la docteure Hinshaw fait des recommandations.

Il a noté à la mi-août que son gouvernement avait annulé un plan visant à réduire les mesures de dépistage, de traçage et d’isolement de la COVID-19 sous la direction de la docteure Hinshaw.

Questionné plus tard par des journalistes sur la raison pour laquelle il violait la confidentialité du cabinet pour rendre compte des actions de la docteure Hinshaw, M. Kenney a déclaré : « Il ne s’agit pas de blâmer. J’étais simplement transparent sur le moment où nous recevions des informations ou des conseils. »

La docteure Hinshaw, à qui on a demandé pourquoi elle n’avait fait aucune recommandation sur les mesures sanitaires à la fin août, a répondu que même si une augmentation des cas était observable, les cas aux soins intensifs étaient relativement faibles et stables.

Elle a expliqué que la santé publique avait décidé de présenter des recommandations supplémentaires lorsque cela a changé à la fin août et que les cas aux soins intensifs ont commencé à augmenter.

« Les choses que j’ai personnellement toujours prises très au sérieux sont la responsabilité de minimiser les impacts directs de la COVID sur la population et la responsabilité de minimiser les impacts indirects des mesures pour lutter contre la COVID sur la population », a affirmé la docteure Hinshaw.

Le gouvernement Kenney n’a ajouté de nouvelles mesures qu’au début du mois de septembre. À ce moment-là, la crise a forcé le gouvernement à se démener pour doubler le nombre de lits aux soins intensifs, annuler des milliers de chirurgies et faire appel à l’armée pour fournir une aide médicale.

L’augmentation des cas est survenue après que le gouvernement de Jason Kenney a levé presque toutes les mesures de santé publique le 1er juillet.

M. Kenney et la docteure Hinshaw ont déclaré que c’était une erreur, car la décision était basée sur ce qui s’est avéré être des projections erronées du Royaume-Uni qui suggéraient que toute augmentation des cas de COVID-19 pourrait être traitée dans les limites des capacités existantes du système de santé.

Mme Notley a mentionné que les résultats étaient tragiques et prévisibles. « L’approche de l’Alberta lors de la quatrième vague a causé cinq fois le taux de mortalité (par habitant) que celui de l’Ontario », a-t-elle résumé.

Le taux de vaccination a considérablement augmenté depuis que Jason Kenney a annoncé un système de passeport vaccinal modifié à la mi-septembre. Plus de 87 % des Albertains admissibles, âgés de 12 ans et plus, ont reçu au moins une première dose et plus de 80 % sont adéquatement vaccinés.

Il y a moins de 7000 cas actifs et 697 personnes hospitalisées avec COVID-19 — les deux données représentant une forte baisse depuis le pic de la quatrième vague.

Le ministre de la Santé, Jason Copping, a déclaré que le système commençait à fonctionner malgré le retard dans les chirurgies et qu’aucune autre opération visant le cancer n’était retardée.

Le NPD a appelé à une analyse approfondie de ce qui n’a pas fonctionné en août pour éviter qu’une telle crise ne se reproduise. Le parti a demandé la création d’un comité multipartite doté de pouvoirs d’assignation et a également demandé au vérificateur général d’enquêter.

Le premier ministre Kenney a indiqué qu’il y aurait un examen, mais que ce n’était pas le moment de l’entamer, car l’Alberta lutte toujours contre la pandémie.