Le port du masque ne sera plus obligatoire en classe dans toutes les écoles secondaires du Québec à partir du 15 novembre.

Dans le but de « fermer véritablement la boucle », le gouvernement Legault mise sur la vaccination des 5 à 11 ans, qui devraient pouvoir recevoir une première dose d’ici Noël. En attendant, Québec desserre l’étau en annonçant une série d’assouplissements.

Judith Lachapelle La Presse

Écoles primaires

Actuellement

Port du masque obligatoire en classe dans 9 des 17 régions administratives du Québec.

À partir du 15 novembre

Aucun changement. Le masque doit continuer à être porté dans les régions où il est imposé, puisque les enfants ne sont pas vaccinés.

Écoles secondaires

Actuellement

Port du masque obligatoire en classe dans 9 des 17 régions administratives du Québec. Passeport vaccinal requis pour les activités parascolaires et les compétitions inter-écoles, mais pas pour les activités pédagogiques.

À partir du 15 novembre

Port du masque non obligatoire dans toutes les écoles du Québec, à moins d’un avis de la Santé publique en cas d’éclosion. Pas de changement pour le passeport vaccinal.

Rassemblements dans les domiciles privés

Actuellement

Un maximum de 10 personnes provenant d’autant d’adresses différentes peut se rassembler à l’intérieur. Si plus de 10 personnes souhaitent se rassembler, les occupants doivent habiter à un maximum de trois adresses (par exemple : trois familles de quatre personnes, soit 12 personnes). À l’extérieur, le maximum est de 20 personnes, ou les occupants de trois résidences.

À partir du 15 novembre

Aucun changement.

Restaurants, bars, salles de spectacle

Actuellement

Maximum de dix personnes par table, peu importe le nombre d’adresses. Si une table doit recevoir plus de 10 personnes, les personnes ne doivent pas habiter à plus de trois adresses différentes. Les clients doivent obligatoirement être assis. La danse et le karaoké ne sont pas permis. Un registre de la clientèle doit être tenu. Couvre-visage obligatoire lors des déplacements. Passeport vaccinal obligatoire.

À partir du 15 novembre

La danse est permise avec un couvre-visage, tout comme la possibilité de rester debout, sans distanciation physique (le masque peut évidemment être retiré pour manger et boire). Il sera permis de chanter dans un karaoké, mais le port du couvre-visage sera obligatoire si le chanteur ne peut maintenir une distance de 2 m avec les autres personnes, ou s’il n’y a pas de barrière physique (plexiglas, par exemple). Le registre de la clientèle n’est plus obligatoire, mais le passeport vaccinal l’est toujours.

Congrès et conférences

Actuellement

Pas de limite au nombre de participants, pourvu qu’ils demeurent assis et portent un masque (il peut être retiré si 1 m sépare les participants lorsqu’ils sont assis). Passeport vaccinal obligatoire.

À partir du 15 novembre

Les participants pourront être debout. Le port du couvre-visage est obligatoire, sauf pour boire et manger. Passeport vaccinal obligatoire.

Assemblées, réunions, cérémonies des remises de diplôme ou de reconnaissance

Actuellement

Passeport vaccinal obligatoire s’il y a plus de 250 personnes à l’intérieur (500 personnes à l’extérieur). Les participants doivent rester assis, garder 1 m entre eux et porter le masque lors des déplacements.

À partir du 15 novembre

Les règles de distanciation (1 m) ne sont plus obligatoires. Les participants peuvent être debout. Le port du masque est obligatoire lorsque les participants sont à moins de 1 m les uns des autres (sauf pour manger et boire), et les règles du passeport vaccinal sont maintenues.

Mariages, funérailles, lieux de culte

Actuellement

La cérémonie (dans un lieu de culte ou ailleurs) peut compter un maximum de 250 personnes assises à l’intérieur (500 à l’extérieur). Le couvre-visage peut être retiré lorsqu’on est assis pourvu que les résidants d’adresses différentes gardent leurs distances. Pour la réception, un maximum de 25 personnes peut être accueilli à l’intérieur (50 à l’extérieur) dans une salle. Si la réception a lieu dans un domicile privé, les règles du « rassemblement privé » s’appliquent. Un registre des personnes présentes est obligatoire. Passeport vaccinal non obligatoire, à moins que l’évènement se tienne dans un lieu où il est requis par la loi (comme un restaurant).

À partir du 15 novembre

Le registre n’est plus obligatoire. Les participants pourront être debout et danser. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsqu’ils sont à moins de 1 m. Les limites de capacité continuent de s’appliquer.

Activités sportives intérieures

Actuellement

Un maximum de 25 personnes de résidences différentes (excluant les officiels et le personnel) peuvent pratiquer un sport ensemble, comme un entraînement, un cours, un match. Tous les sportifs âgés de 13 ans et plus doivent détenir un passeport vaccinal. Dans un gym, les cours peuvent compter un maximum de 25 participants, en gardant 2 m entre eux. Port du couvre-visage obligatoire lors des déplacements.

À partir du 15 novembre

Aucune limite de participants et de spectateurs lorsque le passeport vaccinal est exigé. Couvre-visage obligatoire, sauf pour les exemptions déjà en vigueur. Dans les gyms, la distanciation est réduite à 1 m lorsque le couvre-visage est porté. Le couvre-visage peut être retiré lors d’une activité physique intense – dans ce cas, une distance de 2 m doit être respectée.

Activités sportives extérieures

Actuellement

Un maximum de 50 personnes de résidences différentes (excluant les officiels et le personnel) peuvent pratiquer un sport ensemble, comme un entraînement, un cours, un match extérieur. Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus pour toute activité sportive organisée.

À partir du 15 novembre

Aucune limite de participants et de spectateurs lorsque le passeport vaccinal est exigé. Le passeport vaccinal sera d’ailleurs exigé pour monter dans un remonte-pente (ski alpin ou glissade sur tube, par exemple), et les passagers devront se couvrir le nez et la bouche (avec un couvre-visage, un foulard ou un cache-cou) dans les télécabines fermées. Ainsi, les remonte-pentes pourront fonctionner au maximum de leur capacité. Les autres sports d’hiver extérieurs comme le hockey, le patin ou le ski de fond peuvent être pratiqués sans passeport vaccinal – les participants doivent cependant garder 1 m entre eux. Le couvre-visage reste obligatoire dans les lieux intérieurs adjacents (comme le chalet ou la cabane à patins). Le passeport vaccinal s’applique pour accéder aux espaces de restauration (restaurants, cafétéria…).