Pour l’heure, le port du masque en classe était obligatoire dans les régions jugées plus à risque par la Santé publique.

(Québec) En plus d’une série d’allégements, Québec devrait annoncer mardi la fin du port du masque en classe pour les élèves du secondaire, notamment en raison de la forte couverture vaccinale des 12 à 17 ans. Le masque demeurera obligatoire dans les espaces communs et pendant le transport scolaire, a pu confirmer La Presse.

Fanny Lévesque La Presse

Québec doit procéder mardi à l’annonce de nouveaux assouplissements aux consignes sanitaires, notamment pour les sports hivernaux et les rassemblements extérieurs. La Presse a pu confirmer l’information d’abord révélée par le Journal de Montréal au sujet de la fin du port de masque en classe dans les écoles secondaires de la province.

Pour l’heure, le port du masque en classe était obligatoire dans les régions jugées plus à risque par la Santé publique. Il l’est notamment à Montréal, dans Lanaudière, les Laurentides, Laval, Mauricie-et-Centre-du-Québec, en Montérégie, en Outaouais et dans certaines sous-régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent (La Matapédia).

Quelque 94,7% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin.

Le port du masque est aussi obligatoire en classe dans ces mêmes régions pour les élèves du primaire. L’annonce ne toucherait pas ce groupe puisqu’il n’est pas encore admissible à la vaccination. Selon les prévisions, une première dose de vaccin pourrait être offerte aux jeunes de 5 à 11 ans avant Noël, si Santé Canada donne son feu vert sous peu.

Les détails des nouveaux assouplissements seront dévoilés lors d’une conférence de presse en compagnie du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré – aussi grand responsable de la campagne de vaccination au Québec.

Tel que rapporté mardi, des assouplissements sont aussi à prévoir dans les sports hivernaux et les rassemblements extérieurs. Pour l’heure, les activités extérieures de sport et de loisir amateur, y compris les cours, les entraînements guidés, les parties organisées, les ligues, les compétitions et les tournois amateurs, sont permises à l’extérieur à condition d’être réalisées en groupe « d’un maximum de 50 personnes ». Le passeport vaccinal est exigé à l’extérieur.

Pour ce qui est des rassemblements extérieurs, il est actuellement possible de réunir un maximum de 20 personnes provenant d’adresses différentes « ou les occupants de trois résidences » sur un terrain privé ou un balcon.

Intervalle de huit semaines

Avec le ralentissement de la circulation du virus et la publication de nouvelles études, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a révisé vendredi son avis sur l’intervalle entre l’administration de la première et de la seconde dose de vaccin ARNm. La recommandation est de revenir à huit semaines de délai, comme en juin dernier.

« L’efficacité vaccinale augmente de 4 à 10 % avec un intervalle de huit semaines ou plus entre les deux doses », a indiqué le CIQ.

L’intervalle de quatre semaines demeure « acceptable dans certaines circonstances exceptionnelles », comme lorsque la « circulation du virus est très élevée sur un territoire donné », précise le CIQ.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux y a donné suite lundi alors qu’un intervalle de huit semaines entre les deux doses sera désormais appliqué. Reste qu’une personne qui souhaiterait recevoir sa deuxième dose de vaccin dans un délai de quatre semaines pourra le faire, précise le MSSS.

« Il s’agit d’une recommandation », a indiqué le MSSS par courriel. « Un intervalle de quatre semaines pourrait être appliqué si un citoyen en fait la demande, lorsque ce dernier a donné un consentement éclairé. »

Il faut rappeler que Québec avait justement réduit le délai de huit à quatre semaines en juillet dernier dans un effort pour augmenter rapidement la couverture vaccinale devant l’arrivée du variant Delta et de la quatrième vague de la pandémie.

Les autorités assurent par ailleurs que « les personnes qui ont reçu leurs deux doses avec un intervalle de quatre semaines sont bien protégées ». Ces personnes n’ont pas à se présenter dans un centre de vaccination pour obtenir une dose additionnelle. Cette nouvelle recommandation n’a pas non plus d’incidence sur l’administration d’une dose de rappel dans les CHSLD et résidences pour aînés.

Dubé s’engage à une collaboration constructive

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était lundi l’invité du Collège des médecins pour discuter de l’après-pandémie. Dans son allocution d’ouverture, le ministre s’est engagé à ce que le gouvernement Legault « offre une collaboration constructive avec les médecins, autant les [omnipraticiens] que les spécialistes ».

« Si le gouvernement est ouvert à la collaboration, on ne peut qu’apprécier ça », a réagi le directeur des communications de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Jean-Pierre Dion. « On est ouverts à discuter et on est ouverts à plusieurs choses », a-t-il ajouté, réagissant aux propos de M. Dubé.

La conférence de M. Dubé devant les membres du Collège des médecins n’était pas ouverte aux médias. Une transcription de l’allocution du ministre a été publiée sur sa page Facebook, lundi après-midi.

Les relations entre la FMOQ et le gouvernement Legault sont tendues alors que le premier ministre François Legault affirme qu’il n’hésitera pas à imposer une fin aux négociations avec les médecins de famille si les parties ne s’entendent pas.

La semaine dernière, il a évoqué une liste noire de médecins qui ne prennent pas en charge au moins 1000 patients, ce qui a provoqué l’ire de la FMOQ, qui a remis en question la légalité de la démarche.