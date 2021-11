Cette nouvelle recommandation n’a pas de conséquence sur l’intervalle de l’administration de la dose additionnelle dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

(Québec) Avec le ralentissement de la circulation du virus et la publication de nouvelles données, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) révise son avis et recommande maintenant un intervalle prolongé de huit semaines – plutôt que quatre – entre les deux doses de vaccin.

Fanny Lévesque La Presse

Le CIQ recommande désormais un intervalle de huit semaines entre l’administration de la première et deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 pour obtenir « une efficacité vaccinale optimale ».

« L’efficacité vaccinale augmente de 4 à 10 % avec un intervalle de huit semaines ou plus entre les deux doses », selon de nouvelles données examinées par le CIQ. Dans un nouvel avis, le CIQ recommande qu’un intervalle allongé à huit semaines entre la première et la deuxième dose d’un vaccin à ARNm soit respecté.

On indique toutefois qu’un « intervalle de quatre semaines serait acceptable dans certaines circonstances, notamment lorsque la circulation du virus est très élevée dans un territoire donné et que l’acquisition d’une protection plus rapide devient impérative ».

Québec a devancé l’administration de la deuxième dose cet été dans un effort d’augmenter la couverture vaccinale devant la menace du variant Delta et de la quatrième vague. Sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il est maintenant indiqué qu’un délai de huit semaines est recommandé.

Une personne pourrait néanmoins demander de recevoir son deuxième vaccin après un intervalle de quatre semaines, a-t-on indiqué.

Cette nouvelle recommandation n’a pas de conséquence sur l’intervalle de l’administration de la dose additionnelle dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés. L’intervalle recommandé entre la dose de rappel et la dernière dose de vaccin reçue est de six mois.

Les autorités assurent que « les personnes qui ont reçu leurs deux doses avec un intervalle de quatre semaines sont bien protégées ». Ces personnes n’ont pas à se présenter dans un centre de vaccination pour obtenir une dose additionnelle.