Les cas de COVID-19 continuent d’augmenter au Québec, avec une hausse de 21 % sur une semaine.

Florence Morin-Martel La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Les nouvelles infections rapportées lundi portent la moyenne quotidienne à 495. Les cas ont augmenté particulièrement chez les moins de 20 ans. À eux seuls, les jeunes rapportent un peu plus de 200 cas par jour. Mais plus inquiétant, les 80 ans et plus, davantage vulnérables, ont vu leurs nouveaux cas pratiquement doubler depuis une semaine. Ceux-ci rapportent présentement 20 cas par jour.

Le nombre d’hospitalisations a aussi augmenté, pour un total de 244 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit huit de plus que la veille. On compte désormais 67 personnes aux soins intensifs, une augmentation de cinq. Les non-vaccinés continuent à être plus à risque d’hospitalisation. Chaque jour, le Québec recense en moyenne cinq nouvelles hospitalisations par million de non-vaccinés, contre une seule chez les pleinement vaccinés.

Les deux décès portent à trois la moyenne quotidienne. Le Québec observe ainsi une légère baisse des morts attribués à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 11 496 Québécois ont perdu la vie en raison du virus.

Plus de la moitié des nouveaux cas recensés lundi, soit 311, concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu leur première dose il y a moins de 14 jours. Ce sont aussi cinq personnes n’ayant reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 181 personnes ayant reçu leur seconde dose il y a au moins sept jours qui ont contracté la maladie.

La majorité des nouveaux cas continue à survenir chez les non-vaccinés. Ceux-ci rapportent près des deux tiers (63 %) des nouveaux cas, alors qu’ils ne représentent que le cinquième de la population. Leur taux de propagation est ainsi de 173 par million de non-vaccinés, contre 26 nouveaux cas par millions de Québécois pleinement vaccinés.

Le nombre de tests réalisés le 31 octobre s’est élevé à 20 414. Le taux de positivité est à 2,3 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé.

En ce qui concerne la vaccination, 79,4 % des Québécois ont reçu au moins une première dose de vaccin et 77 % sont adéquatement vaccinés. Dernier groupe admissible, les 12 à 17 ans affichent désormais le taux de vaccination le plus élevé de tous les groupes d’âge. En effet, pas moins de 94,7 % ont reçu au moins une dose à ce jour, surpassant les personnes de 60 à 79 ans qui dominaient jusqu’à récemment.

Assouplissements dans les restaurants et les bars Depuis lundi, les bars peuvent retrouver leurs heures d’ouverture normales jusqu’à 3 h du matin, alors qu’ils devaient auparavant fermer à 2 h et cesser de vendre de l’alcool dès 1 h. Au restaurant, au plus 10 personnes – ou les occupants de trois foyers – peuvent maintenant se retrouver à une même table. La distance entre les tables dépourvues de cloisons est réduite à un mètre plutôt que deux. Le passeport vaccinal est toujours en vigueur dans ces endroits et les clients doivent porter le masque lors de leurs déplacements. Bien que les réservations de groupes sont autorisées sans limite de participants, les bars et les restaurants doivent tenir un registre de la clientèle. La danse, le chant et le karaoké ne sont toujours pas permis dans ces établissements. La Presse Canadienne