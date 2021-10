En date de ce vendredi matin, 12 usagers et trois travailleurs de la santé de l’Hôpital de Verdun avaient été déclarés positifs.

Une nouvelle éclosion de COVID-19 touche l’hôpital de Verdun, où 12 usagers et trois travailleurs de la santé ont contracté le virus dans les derniers jours. Seule une des personnes touchées a toutefois été admise aux soins intensifs, la « quasi-totalité » d’entre elles étant pleinement vaccinées selon la Santé publique.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est lundi dernier que le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal dit avoir été mis au courant d’un premier cas d’infection à l’intérieur de l’établissement, au quatrième étage du secteur sud de ce dernier.

Mais le virus s’est rapidement propagé. En fait, dès le lendemain, mardi, huit usagers et un travailleur de la santé l’avaient déjà contracté. « C’est un exemple frappant qui démontre à quel point le virus se transmet à une vitesse phénoménale », affirme le porte-parole du CIUSSS, Jean-Nicolas Aubé, à ce sujet.

En date de ce vendredi matin, 12 usagers et trois travailleurs de la santé avaient été déclarés positifs. Les trois travailleurs n’ont pas subi de complications, mais 10 des 12 usagers touchés ont été hospitalisés. Neuf se trouvent présentement dans une « zone chaude », à l’intérieur de laquelle les déplacements sont limités pour circonscrire l’éclosion, tandis qu’un patient a été admis aux soins intensifs.

Pour nous, c’est la preuve que la vaccination fonctionne, parce que sur 10 contractions, on en compte seulement une aux soins intensifs. La quasi-totalité des gens était pleinement vaccinée, ce qui explique pourquoi la majorité d’entre eux ne sont pas aux soins intensifs. C’est une excellente nouvelle. Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS

M. Aubé confirme que les autorités ont déjà demandé à l’ensemble du personnel d’aller se faire dépister « le plus rapidement possible », tel que le prescrit le protocole du ministère provincial de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

L’hôpital reste « sécuritaire »

Une éclosion « ne signifie pas que l’hôpital n’est pas sécuritaire, bien au contraire », rappelle le porte-parole. « En ce moment, l’éclosion est isolée dans un endroit, d’autant plus que l’hôpital de Verdun est le premier établissement où il y a eu un cas de COVID au Québec, donc le personnel a une très bonne expertise avec ce genre de situation », assure-t-il.

On ignore pour le moment la cause exacte de l’éclosion, mais il est acquis que tous les usagers contaminés étaient déjà admis dans l’hôpital lorsqu’ils ont contracté le virus. Des enquêtes épidémiologiques devront d’abord être faites par les équipes de la Santé publique avant d’en savoir davantage. Chose certaine : ce nouveau foyer de contamination démontre que « le virus est encore présent », préviennent les autorités, qui appellent la population à continuer de respecter les consignes sanitaires de base.

Sur place, des messages ont été envoyés aux membres du personnel afin que ceux-ci portent le masque de procédure en tout temps et se lavent fréquemment les mains, en limitant leurs déplacements et en respectant la distanciation sociale également.

Ce n’est pas la première fois que l’hôpital de Verdun fait face à une éclosion de COVID-19. En avril 2020, deux foyers de contamination avaient été détectés à quelques semaines d’intervalle.

Au moins 40 personnes, dont cinq médecins, avaient d’abord contracté la maladie au début du mois. Puis, 13 patients hospitalisés au troisième étage du secteur sud de l’édifice avaient reçu un test positif au coronavirus vers la mi-avril. Tous avaient pourtant eu un test négatif au moment de leur admission.