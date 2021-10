Un centre privé qui dépanne une école exige une preuve vaccinale

Judith Lachapelle La Presse

Avec 3400 élèves à faire bouger dans les cours d’éducation physique, l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion, n’a pas assez de ses propres gymnases et terrains extérieurs pour accueillir tous ces adolescents. À tour de rôle, les classes passeront donc une partie de leur année scolaire aux installations du Centre Multisports, établissement d’entraînement privé situé à trois kilomètres de l’école.

Depuis le 1er septembre, conformément à l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, la direction du Centre Multisports exige que tous ses utilisateurs âgés de 13 ans et plus détiennent une preuve de vaccination. Alors, lorsque le centre a conclu une entente avec le centre de services scolaire des Trois-Lacs pour la location de ses installations cet automne, la direction a demandé que le passeport vaccinal soit également imposé aux élèves qui fréquentent le centre dans le cadre de leur cours d’éducation physique.

C’est ainsi que Damien Provost, élève de quatrième secondaire qui a choisi de ne pas se faire vacciner, a été privé de cours d’éducation physique depuis le début du mois. Un local a été mis à la disposition des élèves non vaccinés (une très petite minorité des adolescents de l’école) où ils peuvent faire leurs devoirs pendant la durée du cours d’éducation physique.

En raison du choix personnel que j’ai fait [de ne pas me faire vacciner], je n’ai pas droit à ce à quoi les autres élèves de ma classe ont droit. Damien Provost, élève de quatrième secondaire

« Je me sens exclu. Et tout le monde sait maintenant que je ne suis pas vacciné », déplore l’adolescent de 15 ans. Une situation qui le rend mal à l’aise, dit-il, puisque le printemps dernier, il avait déjà eu à subir les critiques d’autres élèves lorsqu’il leur a fait part de son choix de ne pas se faire vacciner.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Damien Provost (à droite), élève de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion, et son père, Dominic

Selon son père, Dominic Provost, l’exclusion de son fils des cours d’éducation physique est un non-sens. « Ça fait partie du cursus scolaire. S’il ne peut pas suivre le groupe au centre parce qu’il n’est pas vacciné, il faut lui trouver une autre solution que d’aller faire ses devoirs dans un local. On pourrait, par exemple, trouver un prof qui les ferait courir dehors. »

« C’est une situation inacceptable », tranche quant à lui le porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ), Sylvain Martel. « Et ça va à l’encontre des directives du gouvernement sur le passeport vaccinal. »

Passeport non exigé pour les services essentiels

De fait, sur le site gouvernemental consacré au passeport vaccinal, il est bien indiqué que « le passeport vaccinal n’est pas exigé pour accéder aux services essentiels, comme l’enseignement (primaire, secondaire, postsecondaire) ». Les autorités ont prévu que lors d’une sortie scolaire dans un lieu où le passeport vaccinal est normalement exigé (comme un théâtre ou un centre sportif), les élèves, tout comme leurs enseignants et leurs accompagnateurs, seraient exemptés de l’obligation de le présenter.

Le passeport vaccinal est cependant requis pour les activités parascolaires ainsi que pour les compétitions sportives entre écoles.

Dans un document portant sur les consignes sanitaires en réseau scolaire, le ministère de l’Éducation rappelle de son côté que les élèves de 13 ans et plus « pourront recevoir l’ensemble des activités offertes dans le cadre des services éducatifs » sans devoir détenir de passeport vaccinal.

« Cela comprend tout sport ou activité physique faisant partie des programmes d’éducation physique et à la santé […] offerts dans le cadre des services éducatifs […] », peut-on lire dans le document.

« Aucune raison pour que ça se passe ainsi »

Tant le RCPAQ que la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) n’avaient encore entendu parler de cas où des élèves avaient été exclus d’une activité pédagogique en raison de leur statut vaccinal.

« Les écoles doivent trouver des solutions pour s’assurer que tous les élèves reçoivent les services éducatifs auxquels ils ont droit, dit Kévin Roy, président de la FCPQ. Les élèves devraient avoir le même niveau de service éducatif, peu importe leur statut vaccinal. »

« Il n’y a aucune raison pour que ça se passe ainsi, ajoute Sylvain Martel. Les professeurs auraient dû en parler à leur direction, les directions auraient dû en parler aux responsables [du centre de services scolaire] pour qu’ils remettent à l’ordre les partenaires extérieurs. »

Le directeur général du Centre Multisports, Gilles Besner, explique avoir défini ses conditions avant de signer le contrat de location avec le centre de services scolaire.

On n’a aucune obligation de louer le gymnase à l’école. On le fait pour la dépanner. Mais à partir de là, on doit lui imposer les règles qui nous sont imposées. Gilles Besner, directeur général du Centre Multisports

Gilles Besner dit comprendre pour quelles raisons le passeport vaccinal n’est pas imposé aux élèves dans le cadre d’un cours d’éducation physique. « Mais comme on l’a vu depuis un an et demi, il y a souvent des contradictions, dit-il. Si on accueille des élèves sans savoir s’ils sont vaccinés, ça devient un enjeu financier pour nous. Les gens commencent à reprendre confiance. Ils reviennent au centre parce qu’il y a un passeport vaccinal. Le message que j’envoie à tous nos membres, c’est que tous ceux qui entrent sont vaccinés. C’est un endroit sûr. Les premières fois où les groupes d’élèves sont entrés, des membres sont venus nous demander si les jeunes étaient contrôlés. On a pu leur assurer qu’on avait vérifié tout le monde. »

Quant à Damien Provost, il pourra bientôt réintégrer les cours d’éducation physique avec le reste de sa classe puisque leur séjour au Centre Multisports tire à sa fin. Ses résultats scolaires ne devraient pas souffrir de cette éclipse puisque l’école a assuré que les élèves exclus des cours au Centre Multisports ne seraient pas pénalisés. Mais sa petite sœur non vaccinée en première secondaire, s’inquiète Dominic Provost, subira vraisemblablement la même exclusion lorsque ce sera le tour de sa classe de fréquenter le centre plus tard cette année.

Ni la direction de l’école de la Cité-des-Jeunes ni celle du centre de services scolaire des Trois-Lacs n’avait rappelé La Presse jeudi.