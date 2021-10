En raison d’un grand nombre d’élèves positifs à la COVID-19, les écoles Sainte-Ursule et Caron, toutes deux situées à Amqui (photo), passeront au mode d’enseignement à distance pour une période de cinq jours.

(Montréal) Afin de contrer la propagation de la COVID-19 dans la MRC de La Matapédia, la règle du port du masque obligatoire sera renforcée en milieu scolaire ainsi que pour les résidences privées pour aînés (RPA). Cette décision répond à une recommandation des autorités de santé publique en raison de la détérioration de la situation épidémiologique sur ce territoire depuis quelques jours.

En milieu scolaire, le port du masque devra être obligatoire en tout temps à l’intérieur et lors des services de garde du primaire, et ce, pour tous les élèves à partir de la 1re année jusqu’à la fin du secondaire, dans le transport scolaire pour les enfants du préscolaire lorsqu’ils sont avec des élèves de différents niveaux, lors des cours d’éducation physique pour les élèves du primaire s’il n’est pas possible de garder une distance de deux mètres ou d’organiser le cours à l’extérieur.

Le port du masque continue d’être exigé pour les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.

En raison d’un grand nombre d’élèves positifs à la COVID-19, les écoles Sainte-Ursule et Caron, toutes deux situées à Amqui, passeront au mode d’enseignement à distance pour une période de cinq jours.

Dans les résidences privées pour aînés, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements des résidants dans l’immeuble, lorsqu’ils utilisent l’ascenseur et dans les espaces communs intérieurs.

Ces mesures entrent en vigueur le 26 octobre.