(Toronto) L’Ontario rapporte dimanche 370 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

La Presse Canadienne

Il y en avait 373 la veille. La province a recensé 597 515 cas depuis le début de la pandémie. La COVID-19 a coûté la vie à 9846 personnes.

La ministre de la Santé Christine Elliot a déclaré que 247 cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. Elle a ajouté que 123 des 370 patients sont adéquatement vaccinés.

Ces données s’appuient sur 25 328 analyses de test de dépistage.

La province indique que 137 personnes sont aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 97 personnes sous ventilateurs.

La province a indiqué que 88 % des résidents de l’Ontario âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 et 84 % ont reçu les deux vaccins.

Le nombre de cas, des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs se stabilisant, l’Ontario prévoit de lever toutes les mesures de santé publique liées à la COVID-19 d’ici la fin mars.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé vendredi que les limites de capacité seraient levées dès lundi dans les restaurants, les bars et les gymnases.