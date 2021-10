Le Québec a rapporté dimanche 429 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en baisse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 429 nouveaux cas de COVID-19. Les nouveaux cas rapportés dimanche portent la moyenne quotidienne à 422.

Les plus récentes données dans la province font état de deux nouveaux décès. On déplore dorénavant 11 195 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le nombre d’hospitalisations a diminué pour un total de 250 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit cinq de moins que la veille. On compte désormais 65 personnes aux soins intensifs, une diminution de trois.

Le nombre de tests réalisés 23 octobre s’est élevé à 28 093. Le taux de positivité est à 1,3 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé.

Le nombre d’éclosions actives a légèrement augmenté, passant de 487 à 488.

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que plus de 9000 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 3370 personnes ont tendu le bras pour la première fois samedi.

Jusqu’à présent, 90 % de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose et 86 % ont reçu leur deuxième dose.

Avec La Presse Canadienne