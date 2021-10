La région sociosanitaire nordique et isolée fait face à une éclosion sans précédent, avec au moins 55 cas actifs enregistrés sur son territoire. Un cinquième village a été placé au palier d’alerte rouge avec des règles sanitaires très strictes vendredi, et tous les autres sont au palier orange.

Ariane Krol La Presse

« C’est la première fois que nous faisons face à une situation de cette envergure », a indiqué la porte-parole de la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN), Josee Levesque, par courriel.

Kangiqsualujjuaq a été placée au palier d’alerte rouge vendredi après-midi. La communauté d’Ivujivik a été la première à être classée rouge le 15 octobre. Elle a été suivie de Kangirsuk (le 17), de Salluit (le 20) et de Kuujjuaq (le 21).

La régie régionale a recensé 55 cas actifs à ce jour, dont 16 nouveaux vendredi. De ce nombre, 28 ont été diagnostiqués à Kangirsuk, 16 à Ivujivik, quatre à Kuujjuaq, quatre à Salluit, un à Kangiqsujuaq et un à Inukjuak. Une personne est également considérée comme rétablie dans cette dernière communauté.

Neuf cas actifs ont aussi signalés à l’extérieur de la région, soit un de plus que la veille : cinq cas à Ullivik et quatre autres reliés aux aéroports du Nunavik.

Dans les communautés en zone rouge, tous les lieux publics non essentiels sont fermés, et les visites entre personnes n’habitant pas sous le même toit sont interdites. Seuls les voyageurs peuvent entrer dans les aéroports. D’autres mesures s’ajoutent dans certaines communautés. Kuujuak et Kangirsuk, par exemple, font l’objet d’un couvre-feu entre 22 h et 7 h du matin. À Salluit, les vols réguliers au départ et en provenance de la communauté sont annulés.

La régie régionale a aussi conseillé aux résidents du Nunavik et du Nunavut qui ont participé à deux événements tenus à Kangirsuk d’aller se faire tester. Il s’agit de la conférence biblique qui s’est tenue du 23 au 28 septembre, et de l’atelier Qajak Men’s Healing qui a eu lieu entre le 3 et le 9 octobre.