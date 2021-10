Après plusieurs jours de décrue, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec a augmenté dans les dernières 24 heures, passant de 342 à 458, selon le bilan de mardi du ministère de la Santé. Par contre, la baisse du nombre de décès et d’hospitalisations se poursuit.

Mathieu Perreault La Presse

Le bilan fait état de deux décès, contre quatre dans le bilan de mardi, 287 hospitalisations, contre 297 mardi, et 72 patients aux soins intensifs, contre 75 mardi. Il y a eu notamment 22 congés de l’hôpital, dont quatre spécifiquement pour les soins intensifs.

Lors du bilan de vendredi, 676 nouveaux cas et six décès avaient été annoncés, et lundi, 410 nouveaux cas et cinq décès.

Le nombre de doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures a été de 9637, contre 6705 mardi, 5186 lundi et 13 279 vendredi.