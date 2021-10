Si les niveaux actuels de transmission demeurent stables, le nombre de cas de COVID-19 va diminuer en octobre et en novembre, et donc, cette quatrième vague pourrait bien être derrière nous, a annoncé la D re Theresa Tam.

(Ottawa) Les taux de transmission actuels laissent présager que la quatrième vague de la pandémie devrait « commencer à s’estomper » dans les prochaines semaines, selon les projections dévoilées vendredi par le gouvernement fédéral.

Mélanie Marquis La Presse

« Malgré les défis bien réels que nous avons à relever alors que la vague actuelle atteint son sommet, les efforts déployés nous permettent d’être optimistes, bien que nous devons avoir conscience de la nécessité de demeurer prudents au cours des prochains mois », a déclaré d’entrée de jeu l’administratrice en chef de l’Agence de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Si les niveaux actuels de transmission demeurent stables, le nombre de cas de COVID-19 va diminuer en octobre et en novembre, et donc, cette quatrième vague pourrait être bientôt derrière nous, a-t-elle annoncé en conférence de presse virtuelle. La moyenne nationale des sept derniers jours établit à 3745 le nombre quotidien de nouvelles infections.

Parmi les données réjouissantes figurant dans la plus récente modélisation fédérale : le taux de reproduction (valeur Rt) est inférieur à 1 depuis deux semaines – et ce, pour la première fois depuis la mi-juillet. Cela signifie que « la tendance de l’épidémie ne continue plus de croître à l’échelle nationale », lit-on dans les documents.

Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite, car la valeur Rt « vient juste de tomber sous 1 au niveau national, et elle peut encore être égale ou supérieure à 1 dans certaines régions », et si on souhaite reprendre le contrôle de la situation épidémiologique, la valeur doit être « maintenue en dessous de façon constante », a prévenu la Dre Tam.

Il faudra ainsi continuer à faire usage de prudence cet automne et cet hiver, entre autres, en maintenant les mesures de santé publique comme le port du masque et la distanciation physique… et en poursuivant l’effort de vaccination.

Car « au cours des derniers mois, on a tiré de dures leçons quant aux mesures qui ont été trop assouplies ou assouplies trop tôt, en particulier là où la couverture vaccinale demeure faible », a dit le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo.

La couverture vaccinale, d’ailleurs, demeure très inégale d’une région à l’autre du pays. Et là où elle est le plus faible, c’est dans l’Ouest du pays ainsi qu’aux Territoires du Nord-Ouest, où la situation s’est dégradée au cours des dernières semaines.

Elle l’est aussi, inégale, en fonction des groupes d’âge. Le « plus grand déficit de protection populationnel » se retrouve dans la tranche d’âge des 18 à 39 ans. Il s’agit là d’une tendance qui persiste depuis le début de l’opération de vaccination.

La prochaine embellie ? L’élargissement de la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans, selon la Dre Tam, décrivant cette prochaine étape comme « la lumière » qui point à l’horizon. Une étape a été franchie dans ce dossier, Pfizer-BioNTech ayant déposé il y a environ une semaine, auprès de Santé Canada, ses données sur son vaccin pédiatrique.

À l’échelle du Canada, en date du 8 octobre, plus de 88 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, et 82 % ont reçu deux doses.