COVID-19

Nouvelle-Écosse

Une preuve vaccinale est maintenant exigée

(Halifax) La politique de preuve vaccinale de la Nouvelle-Écosse entre en vigueur lundi, et toute personne âgée de 12 ans et plus doit désormais prouver qu’elle est entièrement vaccinée contre la COVID-19 pour accéder à des services et activités non essentiels.