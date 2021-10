Les doses administrées aux 5 à 11 ans seront trois fois moins élevées que celles pour les 12 ans et plus.

Pfizer dit avoir présenté à Santé Canada des résultats préliminaires de l’efficacité d’un vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

La Presse Canadienne

La société pharmaceutique a présenté des données initiales de ses premiers tests à l’agence fédérale pour qu’elle puisse les examiner. Pfizer compte présenter une demande d’approbation pour ce produit d’ici la fin du mois.

À l’heure actuelle, le vaccin mis au point par Pfizer et la société allemande BioNTech est disponible pour les gens âgés de 12 ans et plus.

Pfizer-BioNTech a complété ses études cliniques pour la vaccination des enfants et a soumis ses données brutes mardi à la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. La pharmaceutique n’a cependant pas encore déposé une soumission formelle à la FDA, mais ça ne saurait tarder.

Santé Canada disait vendredi s’attendre à recevoir d’ici la mi-octobre une soumission de Pfizer-BioNTech pour son vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans.

Les essais cliniques de Pfizer sur 2268 participants de 5 à 11 ans ont déterminé qu’ils créaient des anticorps en utilisant deux injections de 10 microgrammes chacune. En comparaison, il faut deux doses de 30 microgrammes pour immuniser les adolescents et adultes contre le coronavirus.