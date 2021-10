PHOTO FOURNIE PAR MERCK & CO INC, VIA REUTERS

(Washington) Le laboratoire américain Merck a annoncé qu’il allait demander le feu vert de l’agence des médicaments américaine (FDA) pour commercialiser un traitement qui « réduit de façon significative les risques d’hospitalisation et de décès » chez les personnes récemment infectées par la COVID-19, selon un communiqué de l’entreprise publié vendredi.

Chloé Bourquin La Presse

Selon Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics, ce médicament, appelé Molnupiravir, permettrait de diviser par deux les risques d’hospitalisation et de décès. Un essai clinique a été mené chez 775 personnes atteintes de la COVID-19, dans les cinq jours suivant l’apparition de symptômes. Trente jours plus tard, le taux d’hospitalisation ou de décès chez les personnes ayant reçu le médicament était de 7,3 %, contre 14,1 % chez celles ayant reçu le placebo. Aucun décès n’est survenu chez le groupe ayant pris du Molnupiravir, contre huit chez le groupe témoin. Des effets secondaires ont été signalés dans les deux groupes, mais avec une plus grande fréquence dans le second que dans le premier.

Les antiviraux empêchent le virus d’entrer dans la cellule et de se multiplier, permettant ainsi de ralentir l’infection virale. Ils permettent donc aux personnes atteintes de la maladie de ne pas développer de symptômes graves, mais également à celles ayant été en contact rapproché de ne pas la développer.

S’il est autorisé, ce médicament serait le premier traitement par voie orale contre la COVID-19 disponible sur le marché : jusqu’ici, seuls des traitements par intraveineuse ou par injection pouvaient être administrés. Ce type de médicament est donc très attendu et vu comme une façon efficace de combattre la pandémie. Mais de manière générale, les médicaments antiviraux n’ont jusque-là pas été très convaincants contre la COVID-19. Plusieurs autres entreprises, comme Pfizer ou Roche, travaillent sur des antiviraux, et pourraient annoncer des résultats dans les semaines et les mois à venir.

Avec l’Associated Press et l’AFP