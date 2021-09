(Québec) Québec annoncera des allègements aux restrictions sanitaires pour le secteur culturel mais il élargira le port du masque chez les enfants dans plusieurs régions.

Tommy Chouinard La Presse

Jeudi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et sa collègue de la Culture, Nathalie Roy, tiendront une conférence de presse pour annoncer des « assouplissements légers » destinés au milieu de la culture. Les salles de spectacle, les évènements sportifs et les cinémas seront touchés. Leur capacité d’accueil serait plus grande.

Mardi, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, évoquait des assouplissements bientôt pour ces secteurs. Il confirmera les nouvelles recommandations de la Santé publique en compagnie des deux ministres jeudi.

La Santé publique dénombre très peu d’éclosions dans ces lieux, où le passeport vaccinal est exigé.

La présence de la COVID-19 est toutefois plus grande en milieu scolaire. De nouvelles restrictions quant au port du masque à l’école entreront ainsi en vigueur lundi dans certaines régions.

Les enfants du préscolaire, de 4 et 5 ans, devront porter le masque dans l’autobus, comme c’est déjà le cas pour les élèves du primaire.

Le port du masque sera obligatoire pour les élèves de la première à la sixième année lors des cours d’éducation physique si une distance de deux mètres ne peut être respectée entre les enfants.

Ces mesures s’appliqueront à Montréal, en Montérégie, à Laval, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Estrie, en Outaouais, en Mauricie, dans le Centre-du-Québec et dans quatre MRC de Chaudière-Appalaches.