COVID-19

« Plus malades et plus jeunes »

« Les gens sont plus malades et plus jeunes ! », s’exclame le Dr Simon Blais. Radiologue à l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, il est frappé de voir des patients dans la vingtaine, dans la trentaine et dans la quarantaine aux poumons envahis par la pneumonie, qui gardent des cicatrices ou peinent à respirer durant des mois. Des patients largement non vaccinés, souvent rattrapés par le variant Delta.