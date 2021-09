Il a fallu « un bon mois » après l’intervention du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal au CHSLD Herron pour que la situation du manque de personnel soit sous contrôle, a témoigné lundi à l’enquête publique de la coroner une infirmière coordonnatrice envoyée en renfort au printemps 2020. Des résidants sont morts de faim ou de soif faute de bras, croit-elle.

Gabrielle Duchaine La Presse

« C’était très dur. C’était dur de rentrer dans une chambre et de trouver quelqu’un qui est décédé. Quand tu vois les cabarets du déjeuner, du dîner et du souper, ça veut dire que personne n’est rentré dans la chambre pour le nourrir. »

Maria Nelson a été appelée à Herron via une agence de placement. Elle a travaillé comme coordonnatrice de soir à compter du 30 mars 2020. Elle a remarqué le manque de main-d’œuvre dès son arrivée à l’établissement de Dorval. Alors qu’elle devait théoriquement gérer l’établissement, elle a plutôt passé les premières semaines à donner des soins.

Le premier soir, en montant aux étages, elle a remarqué une odeur d’urine. Elle a fait la tournée de toutes les chambres. « C’est là que je me rends compte qu’il y avait des cabarets de déjeuner, de dîner. Je constate qu’il y a des résidants qui ne sont pas changés. Qui sont souillés d’urine, de selles. Des pansements pas changés », a-t-elle dit à la coroner Géhane Kamel.

« Je suis allée aux patients qui étaient vraiment critiques. Je me souviens d’un monsieur qui avait beaucoup de pansements qui étaient verts. Il n’était pas propre. J’ai cherché des savons, des serviettes pour le laver. »

Selon elle, le manque de bras a duré des semaines. Les listes d’employées fournies par la direction de Herron avant chaque quart de travail « n’étaient pas conformes ». Des gens qui devaient rentrer ne se présentaient pas. Pour combler, le CIUSSS envoyait des gens, « mais des fois, c’était pour deux heures, trois heures. Ils venaient de travailler ailleurs. Il y en a qui étaient capables de nous donner le shift au complet. »

Parmi ces renforts, Mme Nelson a parlé de travailleurs sociaux, d’infirmières de CLSC et de milieu scolaire. Des gens qui n’étaient pas aptes à faire certaines tâches. « Ils venaient nous donner juste un coup de main. Des fois, ils disaient : je n’ai jamais fait ça. Alors on donnait d’autres rôles à faire. »

Selon la coordonnatrice, il a fallu « peut-être un mois et demi pour qu’on commence à voir un petit lousse » au niveau du personnel. Avant ça, « on n’avait pas assez. Pas assez pour prendre soin de tout le monde. »