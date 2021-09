La hausse des cas de COVID-19 se poursuit à Montréal avec 250 nouvelles personnes qui sont infectées chaque jour. « Le virus circule à Montréal et on espère être capable de maintenir une pente pas trop abrupte », a déclaré la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

Émilie Bilodeau La Presse

Les 18-24 ans sont ceux qui contractent le plus le virus, cet automne, mais depuis la semaine dernière, la hausse de cas s’est aussi fait remarquer chez les 0-4 ans, les 5-11 ans et les 85 ans.

Le taux de positivité s’établit à 4 %, mais ce pourcentage augmente dans certains secteurs comme Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Bordeaux-Cartierville, Saint-Léonard, Mercier-Est, Saint-Michel et Parc-Extension.

« Il y a une corrélation directe entre ces territoires et une plus faible couverture vaccinale », a remarqué la Dr Drouin.

La Santé publique recense présentement 136 éclosions : 76 sont dans des milieux de travail, 28 dans des milieux scolaires, 24 dans des milieux de garde et 14 dans des milieux de soin.

« La majorité de nos éclosions sont de petites éclosions de moins de cinq cas. C’est très positif », a affirmé la Dre Drouin. « Là où on a des éclosions plus importantes, c’est dans les services de garde. Les tout-petits ne portent pas de masque donc on assiste à des éclosions de plus grande envergure », a-t-elle précisé.

Près de 73,5 % des Montréalais sont vaccinés. Ce chiffre augmente à 84 % pour les 12 ans et plus. La Dre Drouin affirme toutefois qu’il reste beaucoup d’efforts à faire pour augmenter la couverture vaccinale des 12-17 ans. « La tournée se continue dans les écoles secondaires puisque la couverture est à 63 % », a-t-elle expliqué.