Pendant que les chefs fédéraux ont unanimement condamné lundi les manifestations antivaccins tenues devant des hôpitaux un peu partout au Canada, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas hésité a qualifié ces actions de « dégueulasses ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

D’emblée, les libéraux et les néodémocrates se sont engagés à rendre illégale l’obstruction à des soins de santé, alors que la Colombie-Britannique devenait la troisième province à instaurer un passeport vaccinal. « À travers le pays aujourd’hui, on est en train de voir dans différents hôpitaux l’installation de barricades pour protéger les travailleurs contre les antivaccins. Ce n’est pas correct. Dans ce pays, on est là les uns pour les autres », a dénoncé le chef libéral, Justin Trudeau, en point de presse à Vancouver.

S’il est réélu, son gouvernement promet d’ériger en infraction « le fait d’obstruer le passage à tout bâtiment abritant des services de santé », dont les hôpitaux, les centres de vaccination, les cliniques d’avortement et les pharmacies. « On va aussi rendre ça illégal d’intimider ou menacer tout professionnel de le santé, ou bien tout patient qui est en train d’aller chercher des soins », a assuré M. Trudeau.

« Je suis d’accord que c’est un peu ridicule qu’on en soit rendu à ce point-ci », a reconnu le chef libéral, en déplorant de « devoir dire de façon explicite que non, on ne devrait pas faire peur aux infirmières qui travaillent, on ne devrait pas cracher et crier après des médecins qui doivent sauver des vies ».

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Le chef libéral Justin Trudeau en point de presse à Vancouver.

Chez les néodémocrates, Jagmeet Singh avait déjà annoncé le 5 septembre dernier son intention de « faire du harcèlement ou de l’obstruction de l’accès aux soins de santé une infraction au Code criminel et à faire de l’agression contre les travailleurs et travailleuses de la santé une circonstance aggravante dans la détermination de la peine ». Un hôpital n’est jamais « un endroit pour manifester », a-t-il soutenu lundi. « Aucun travailleur et aucun patient ne devraient être limités de quelconque façon pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Les professionnels sont déjà fatigués. Ne risquez pas la vie des patients », a insisté M. Singh, en s’adressant aux manifestants.

« J’invite les opposants au vaccin, quel que soit leurs arguments, à utiliser des moyens décents pour les exprimer », a quant à lui indiqué le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d’une mêlée de presse lundi matin. Il a du même coup rappelé que les citoyens qui fréquentent les hôpitaux « le font rarement par choix ». « De l’autre côté, les professionnels qui font l’objet d’une intimidation pour leur travail, c’est absolument inacceptable », a martelé M. Blanchet.

Depuis Ottawa, le chef conservateur Erin O’Toole a aussi parlé d’évènements « totalement inacceptables ». « J’ai beaucoup de respect pour les travailleurs de la santé. Le harcèlement et les manifestations contre nos hôpitaux, c’est totalement inacceptable. En plein milieu d’une pandémie, on doit travailler ensemble, on doit s’unir comme pays », a-t-il fait valoir. « Si nécessaire, les forces de l’ordre doivent être déployées pour empêcher cela », a-t-il ensuite ajouté sur Twitter.

« Je trouve ça dégueulasse », dit Plante

C’est l’organisation Canadian Frontline Nurses qui a annoncé la tenue de « veillées silencieuses » dans toutes les provinces ce lundi, affirmant qu’elles visent à critiquer les mesures de santé publique mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Les emplacements visés comprennent le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, l’Hôpital général de Toronto et le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II à Halifax. Les organisateurs affirment qu’ils veulent prendre position contre ce qu’ils qualifient de « mesures tyranniques » et « d’excès ».

Une manifestation s’est d’ailleurs tenue à Montréal en après-midi, devant le Centre universitaire de santé McGill (CUSM). La mairesse Valérie Plante y a fortement réagi. « Je suis outrée, je suis en colère », a-t-elle dit devant l’hôtel de ville de Montréal. « Des antivaccins qui s’en vont écœurer des travailleurs de la santé qui donnent tout, qui sont au front, ce n’est pas normal. »

L’élue a affirmé que ces manifestations sont du même acabit que les rassemblements de la semaine dernière devant une école secondaire de Montréal. « Je trouve ça dégueulasse », a-t-elle dit, ajoutant que les avocats de la Ville de Montréal se penchent sur la possibilité d’utiliser des moyens légaux pour empêcher ce genre d’évènements autour des locaux appartenant à la municipalité.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé que « les anti-vaccins choisissent une mauvaise cible, alors que ce sont principalement les non vaccinés qui engorgent notre réseau de santé ». « Tenter de bloquer l’accès aux hôpitaux n’aide en rien le débat. La police surveillera de près les manifestations », a-t-il assuré.

Dimanche, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dont la province doit mettre en place un passeport vaccinal dès le 22 septembre, a condamné les organisateurs dans un tweet qualifiant de tels évènements d’« égoïstes, lâches et imprudents ». L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et l’Association médicale de l’Ontario ont publié une déclaration « condamnant fermement » les perturbations prévues et appelant à des zones de sécurité désignées autour des établissements de santé pour protéger le personnel et les patients – une proposition que les néo-démocrates de la province ont aussi évoquée.

Au Québec, selon l’INSPQ, 93,1 % des travailleurs de la santé ont reçu au moins une dose et 89,3 % sont considérés comme adéquatement vaccinés.