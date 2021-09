COVID-19

Manifestation contre la vaccination devant une école secondaire

Une vingtaine de manifestants contre les mesures sanitaires et la vaccination se sont rassemblés devant l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau vendredi midi, pour inciter les élèves à « enlever les masques » et à dire « non à la passe sanitaire ». Le premier ministre François Legault a dénoncé les manifestations visant les jeunes.