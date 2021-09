COVID-19

Hospitalisations au Canada

23 000 $ par patient, selon une étude

Les soins offerts à chaque patient hospitalisé pour la COVID-19 au Canada coûtent en moyenne 23 111 $, révèle une nouvelle étude publiée ce jeudi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Des coûts d’hospitalisation quatre fois plus élevés que pour la grippe (4959 $) et trois fois plus élevés que pour une crise cardiaque (7446 $).