Une vingtaine de manifestants contre les mesures sanitaires et la vaccination se sont rassemblés devant l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau vendredi midi pour inciter les élèves à « enlever les masques » et dire « non à la passe sanitaire ». Le premier ministre Legault a dénoncé les manifestations ciblant les jeunes.

Florence Morin-Martel La Presse

Mégaphone à la main, François Amalega a déclaré être venu manifester en soutien au professeur d’éthique et culture religieuse Patrice Trudeau, qui « est victime de discrimination et d’intimidation », selon lui. Ce dernier soutient que M. Trudeau aurait été convoqué par la direction de l’école après avoir « parlé aux élèves pour qu’ils aient un consentement libre et éclairé par rapport à la vaccination ».

Les manifestants munis de pancartes « COVID-19 arnaque de la peur » ont distribué des dépliants aux élèves qui sortaient de l’école. Au mégaphone, M. Amalega a demandé aux jeunes présents : « Pourquoi êtes-vous en train de porter le masque ? » Sous les yeux des élèves rassemblés à l’extérieur, les opposants à la vaccination scandaient en chœur des slogans comme « non à la passe sanitaire » et « Justice pour Patrice Trudeau ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Présent sur les lieux, Benoit Thomas, directeur d’unité école secondaire du centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), a qualifié la situation de « déplorable ». « C’est un milieu scolaire et pour la santé des élèves, on veut que les choses se passent correctement, a-t-il soutenu. Ces gens-là colportent des messages qui sont faux et dangereux. » Ce dernier a refusé de commenter la situation concernant l’enseignant.

En s’adressant à la foule, François Amalega a évoqué le décès tragique de l’élève montréalaise de quatrième secondaire, qui a eu lieu mardi à l’école secondaire Louis-Riel, suite à un malaise physique en classe. Hier, des militants anti-vaccins ont manifesté devant cette école en soutenant que la mort de l’élève est survenue après l’inoculation du vaccin contre la COVID-19. La vaccination à l’école n’a toutefois commencé que mercredi, a indiqué le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Avec Tristan Péloquin, La Presse