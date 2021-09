Les soins offerts à chaque patient hospitalisé pour la COVID-19 au Canada coûtent en moyenne 23 111 $, révèle une nouvelle étude publiée ce jeudi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Des coûts d’hospitalisation quatre fois plus élevés que pour la grippe (4959 $) et trois fois plus élevés que pour une crise cardiaque (7446 $).

Ariane Lacoursière La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

L’étude de l’ICIS a analysé les coûts des soins prodigués aux 42 240 patients atteints de la COVID-19 et ayant été hospitalisés dans des hôpitaux canadiens entre janvier 2020 et mars 2021. Ces données excluent le Québec et tiennent compte des coûts de l’administration, de l’équipement, des soins et de la rémunération du personnel de la santé, à l’exclusion de la rémunération médicale.

À ce jour, tout près de 25 000 personnes ont été hospitalisées à un moment ou à un autre en raison de la COVID-19 au Québec.

Parmi les autres coûts de séjours hospitaliers analysés par l’ICIS, seuls les patients ayant subi une transplantation rénale ont coûté plus cher au système de santé canadien. Les soins reçus par ces patients coûtent en moyenne 27 093 $. En 2019-2020, 1694 patients ont subi une greffe rénale au pays (toujours en excluant le Québec).

Coût de certaines hospitalisations au Canada Transplantation rénale : 27 093 $ COVID-19 : 23 111 $ Pneumonie : 8433 $ Crise cardiaque : 7446 $ Séjour standard (sans COVID-19) : 6349 $ Grippe : 4959 $ Source : ICIS

Nathalie Robertson, gestionnaire, normes et informations financières à l’ICIS, explique que son organisation a voulu comparer les coûts de traitement des patients atteints de la COVID-19 à ceux de maladies comparables. On n’a par exemple pas comparé ces coûts à ceux de patients atteints de cancer ou subissant une opération orthopédique.

Longtemps à l’hôpital

Les coûts élevés des soins offerts aux patients atteints de la COVID-19 s’expliquent en grande partie par leur durée de séjour à l’hôpital, dit Mme Robertson.

Les patients atteints de la COVID-19 ont été hospitalisés en moyenne 15 jours, contre 10 jours pour les patients ayant subi une greffe rénale, 6 jours pour les victimes de crise cardiaque et 4 jours pour les patients avec la grippe.

Plus d’un patient sur cinq (22 %) atteint de la COVID-19 s’est retrouvé aux soins intensifs. La durée moyenne de séjour aux soins intensifs est de 21 jours pour les patients atteints de la COVID, contre 13 jours pour un patient subissant une greffe de rein et 8 jours pour un patient atteint de la grippe.

Le plus longtemps un patient reste à l’hôpital, le plus longtemps il a besoin de soins, de services… Et à l’unité de soins intensifs, ça requiert encore plus d’interventions, d’équipement et de personnel spécialisés. Aux soins intensifs, on parle de 60 % des patients atteints de la COVID-19 qui ont besoin de ventilation. Nathalie Robertson, gestionnaire, normes et informations financières à l’ICIS

Ces patients traités aux soins intensifs font grimper la facture de soins, alors que chaque séjour de patient COVID coûte en moyenne 50 000 $, contre 15 000 $ pour les hospitalisations ne nécessitant pas de soins intensifs.

La hausse du nombre de cas se poursuit

Le nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19 continue à augmenter au Québec alors que la province rapporte trois nouveaux décès liés à la pandémie.

Le bilan de mercredi fait état de 600 nouveaux cas, portant la moyenne quotidienne à 648. Cela marque une légère baisse par rapport à la veille. Il est toutefois encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’un simple effet d’une baisse du nombre de tests effectués en raison du long congé de la fête du Travail. Les fins de semaine marquent régulièrement des baisses dans le dépistage et les nouveaux cas.

« Vingt nouvelles personnes sont entrées à l’hôpital hier [mardi], dont dix personnes admises aux soins intensifs. Les hospitalisations continuent d’augmenter, on observe toutefois une certaine stabilité dans le nombre de cas. Les prochaines semaines seront déterminantes », a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les nouveaux cas continuent à se concentrer dans le Grand Montréal. Laval est toujours la région avec le plus haut taux de propagation, soit 18,7 nouveaux cas par 100 000 habitants par jour. Elle est suivie par Montréal, à 11 par 100 000 habitants.

Le Québec recense présentement 178 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une hausse de sept par rapport à la veille. Sur une semaine, les hospitalisations sont ainsi en augmentation de 29 %.

Les soins intensifs sont particulièrement touchés. En effet, 71 patients atteints de la COVID-19 s’y trouvent, soit 3 de plus que la veille.

Les 3 nouveaux décès rapportés mercredi portent quant à eux à 11 296 le nombre de victimes de la pandémie au Québec.