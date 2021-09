COVID-19

750 cas, neuf hospitalisations de plus

Vers un automne difficile

La COVID-19 ne prendra pas de repos cet automne, ont prévenu les autorités vendredi. À Ottawa, l’Agence de la santé publique du Canada a indiqué que les cas allaient atteindre « des niveaux sans précédent » si la vaccination ne progresse pas plus rapidement. À Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux a affirmé qu’on ne pourrait plus compter sur la vaccination pour atteindre l’immunité collective dans un avenir rapproché.