COVID-19

Première vague de la pandémie

Le PQ veut une enquête sur les soins prodigués aux aînés

(Québec) Le contenu du rapport préliminaire de la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) sur la performance des soins et services aux aînés hébergés lors de la première vague de pandémie de COVID-19 incite le Parti québécois (PQ) à réclamer à nouveau la tenue d’une enquête publique et indépendante sur la gestion des trois premières vagues de la pandémie.