(Québec) Une désorganisation des services, une mauvaise évaluation de la qualité des soins et un manque de données fiables ont « contribué au triste bilan de la première vague de la pandémie de COVID-19 pour les personnes âgées hébergées au Québec », conclut la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay.

Tommy Chouinard La Presse

Dans un rapport préliminaire rendu public jeudi au sujet de son enquête sur la gestion de la pandémie, elle identifie des « lacunes dans la gouvernance » qui expliquent, du moins en partie, le nombre élevé de morts lors de la première vague.

En date du 30 août 2020, 5745 personnes sont mortes de la COVID-29, dont 90 % étaient hébergées en CHSLD, en résidences pour aînés ou en ressources intermédiaires.

« Au début de la crise, les occasions manquées de prendre de bonnes décisions ont été nombreuses, et les conséquences de ces rendez-vous ratés, excessivement graves », écrit sans détour Joanne Castonguay.

Elle considère que « l’absence ou le manque d’informations a nui à une gestion efficace de la crise ».

« L’accès à de l’information complète et fiable sur les soins et services offerts aux personnes âgées est très limité, dénonce-t-elle. Or, c’est essentiel pour prendre des décisions justes et axées sur les besoins des patients. »

Elle relève que la création des CISSS et des CIUSSS, découlant de la réforme Barrette en 2015, « a semblé entraîner une perte sur le plan des données disponibles, et la disparition des agences a créé une perte d’expertise pour certaines banques de données ».

La fusion des établissements « a fait disparaître l’information par installation, explique-t-elle. Ainsi, les données disponibles en 2021 ne permettent plus l’analyse des ressources financières et humaines à l’échelle des installations (ex. : dans les CHSLD publics) et des missions ou programmes à l’échelle locale. Il est donc impossible, à partir des banques de données du MSSS, de connaître précisément les ressources et les services offerts aux personnes âgées par installation des CISSS ou des CIUSSS, y compris pour les services médicaux ».

Résultat : lors de la première vague, Québec ne savait pas l’état réel des effectifs dans chaque CHSLD et ne connaissait pas les stocks d’équipements de protection individuelle, par exemple.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

L’organisation des soins est « éclatée », et le manque de coordination entre les différents acteurs a causé des problèmes dans la gestion de la crise, ajoute Joanne Castonguay.

« Les soins et services reçus par les personnes âgées sont désorganisés. Le patient doit transiger avec de multiples intervenants qui ont chacun leurs façons de faire, leurs directives et leurs objectifs ». Là encore, elle blâme la réforme Barrette.

« L’adoption d’une stratégie d’intégration des soins et des services dans le cadre de la réforme […] de 2015 est un bel exemple d’implantation d’une politique qui a omis de prendre en considération l’importance d’adapter l’environnement où la stratégie serait implantée. À l’heure actuelle, une personne âgée en perte d’autonomie peut recevoir des soins à domicile de son CLSC ainsi que des services médicaux de son médecin, tous deux couverts par l’assurance maladie, et pourrait aussi bénéficier de services à domicile de la part d’une agence ou de sa RPA. Tous ces services devraient être coordonnés, idéalement par une seule personne, de sorte qu’il n’y ait pour le patient qu’un seul point de contact pour accéder à tous ces services. Or, chaque organisation, qu’il s’agisse du CLSC, du médecin (ou de sa clinique) ou du milieu d’hébergement, a des directions, des objectifs et des incitatifs qui ne sont pas nécessairement tous alignés », explique-t-elle.

Elle identifie « certains problèmes (qui) ont émergé ou ont été exacerbés par cette même réforme, notamment la diminution de l’encadrement, la pénurie et la mobilité de la main-d’œuvre ainsi que la communication et l’évolution des ressources financières, qui n’ont pas suivi le rythme de croissance de la population âgée ».

Elle relève que de 2010 à 2018, alors que les dépenses de santé du gouvernement du Québec par personne augmentaient pour les moins de 65 ans, celles consacrées aux 65 ans et plus ont diminué, essentiellement parce que les fonds alloués à ce groupe d’âge ont augmenté moins rapidement que la taille de leur population.

« On observe une dégradation quant à la disponibilité des ressources humaines (augmentation des heures supplémentaires et du recours à la main-d’œuvre indépendante), particulièrement dans le secteur des soins de longue durée, et ce, malgré une augmentation du nombre d’employés depuis 2015-2016. Rien, dans l’analyse des ressources de 2015 à 2020, ne permet d’observer une amélioration dans l’allocation des ressources destinées à cette population », tranche-t-elle.

Au cours de son enquête, la commissaire a constaté des problèmes dans « l’évaluation de la qualité des soins et services reçus par les personnes âgées ». « Aucun organisme officiellement responsable de compiler les résultats générés lors des différentes évaluations. Sans vue d’ensemble, il est difficile de rendre les prestataires de soins responsables de leurs actions », soutient-elle.

Depuis 2018, 169 CHSLD sur les 416 évalués (40,6 %) ont obtenu un rapport qui « indique une inadéquation par rapport aux cibles et aux orientations du MSSS ». Et d’une visite à l’autre, « la propension à améliorer le niveau de conformité à l’égard des cibles est décevante », estime la commissaire. Elle note que les RPA échappent aux mécanismes de contrôle de la qualité.

Or un meilleur contrôle de la qualité « aurait permis de mieux préparer les milieux de vie et d’hébergement à la pandémie », selon elle.

Elle rappelle que plusieurs rapports ont dénoncé des lacunes dans la gouvernance dans le passé mais qu’ils ont fait l’objet que de « peu d’attention dans les grandes préoccupations des gouvernements successifs ».

« À ce stade de son analyse », la commissaire « estime qu’il y a lieu de se demander si une meilleure organisation des soins et des services destinés aux personnes âgées, c’est-à-dire selon les recommandations maintes fois réitérées par les nombreux comités, chercheurs et experts s’étant prononcés à cet égard, aurait pu faire en sorte que les conséquences de la première vague de la pandémie sur les personnes âgées vivant en milieu d’hébergement soient moins importantes ».

Dans un communiqué de presse laconique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dit accueillir « favorablement » le rapport de la commissaire et qu’il en tiendra compte pour améliorer les soins aux aînés.

Le rapport final de Joanne Castonguay est attendu en décembre. Le gouvernement Legault lui a confié en août 2020 le mandat de faire enquête sur la performance du système de santé dans le contexte de la gestion de la pandémie de COVID-19. Les partis d’opposition lui reprochent depuis des mois de ne pas avoir déclenché une enquête publique en bonne et due forme.