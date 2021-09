690 nouveaux cas et deux décès de plus

La tendance à la hausse se poursuit au Québec. Le ministère de la Santé a rapporté mercredi 690 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en croissance, ce qui fait dire au ministre de la Santé, Christian Dubé, qu’on « ne s’en va pas dans la bonne direction ».

Alice Girard-Bossé La Presse

Hugo Pilon-Larose La Presse

Les 690 nouveaux cas rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne à 557. La tendance est ainsi à la hausse de 20 % sur une semaine dans la province. Depuis le début de la pandémie, 389 914 Québécois ont été infectés par la COVID-19.

Laval continue à connaître une hausse des cas. On y recense en moyenne 15 nouveaux cas par 100 000 habitants. Montréal aussi est en hausse et se rapproche du seuil rouge, avec 9,5 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Les plus récentes données dans la province font état de 2 nouveaux décès. Depuis le début de la pandémie, 11 288 Québécois ont succombé à la COVID-19. Le nombre de tests réalisés le 30 août s’est élevé à 20 854. Jusqu’à maintenant, plus de 9500 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 7293 cas du variant alpha et 1221 du variant Delta.

Québec défend l’état d’urgence sanitaire

Le nombre d’hospitalisations a augmenté, pour un total de 138 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 7 de plus que la veille. On compte désormais 40 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 4.

Le gouvernement Legault justifie le maintien des mesures sanitaires et l’imposition d’un passeport vaccinal afin de protéger le système de santé qui est « très fragile », a affirmé mercredi le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ce dernier estime qu’il est nécessaire de maintenir l’état d’urgence sanitaire au Québec, ce qui octroie des pouvoirs supplémentaires au gouvernement.

« [L’état d’urgence sanitaire] nous a permis dans certains cas de poser des mesures très drastiques […] pour être capable de passer à travers. Je pense que les gens réalisent qu’on est encore en situation de crise et qu’on a besoin de l’état d’urgence sanitaire », a dit M. Dubé.

Le ministre n’exclut également pas d’élargir le passeport vaccinal à d’autres lieux qui sont visés jusqu’à maintenant. Cela inclut notamment les lieux de culte, qui seront « surveillés […] de très proche », a affirmé le ministre.

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que 26 680 injections supplémentaires ont été administrées, soit 24 734 dans les dernières 24 heures et 1946 avant le 31 août, pour un total de 12 366 735 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 92 036 doses au total qui ont été administrées.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse