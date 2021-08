386 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire

Le Québec a enregistré 386 nouveaux cas de COVID-19 lundi, une diminution de 193 par rapport à la veille, et rapporte une très légère baisse des hospitalisations.

Ariane Krol La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

On compte un patient hospitalisé de moins que dimanche, soit 125. Parmi eux, 37 sont toujours aux soins intensifs, soit un de plus que la veille.

Les 386 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 526 cas par jour. La tendance demeure ainsi en hausse de 18 % sur une semaine. Depuis cet été, les bilans COVID du lundi sont moins élevés en raison du faible nombre de tests réalisés les fins de semaine.

Le nombre de prélèvements effectués samedi s’est élevé à 16 422, soit 1227 de moins qu’au dernier bilan.

« Ces données peuvent sembler encourageantes à première vue, mais ce sont des données de week-end, on va continuer de suivre l’évolution de la situation dans les prochains jours », a d’ailleurs tempéré le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter lundi matin. « On va aussi suivre de près les effets de la rentrée et de la fin des vacances », a-t-il précisé.

Le Québec a d’ailleurs dépassé le seuil de six nouveaux cas par 100 000 habitants, utilisé l’an dernier pour marquer le passage en zone orange.

Le Nord-du-Québec connaît une forte éclosion et affiche le taux de propagation le plus élevé, à 14 nouveaux cas par 100 000 habitants. Laval suit de près avec 13. Ce sont les deux seules régions à afficher un taux de propagation de niveau rouge.

Montréal, elle, demeure statistiquement en orange, avec neuf nouveaux cas par 100 000 habitants.

« On voit l’effet de la vaccination sur les hospitalisations. C’est encourageant », s’est toutefois réjoui le ministre Dubé, en enjoignant la population à « continuer d’aller chercher une première et une deuxième dose » et à « continuer de respecter les mesures sanitaires ».

Un total de 19 602 nouvelles doses de vaccin ont été administrées dans les dernières 24 heures, portant le bilan à 12 316 461 doses administrées au Québec. En incluant 82 991 doses administrées à l’extérieur de la province, ce sont 12 399 452 doses qui ont été reçues par des résidants du Québec.

Finalement, le ministère de la Santé n’a déclaré aucun nouveau décès lundi. Le total demeure donc de 11 285 depuis le début de la pandémie.