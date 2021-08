604 nouveaux cas, cinq hospitalisations de plus au Québec

Québec observe une légère diminution des nouvelles infections samedi, avec 604 nouveaux cas de coronavirus et 5 hospitalisations de plus que la veille.

Florence Morin-Martel La Presse

Ces nouvelles infections portent à 508 la moyenne quotidienne du nombre de cas calculée sur sept jours. Aucun décès ne s’ajoute au nombre total des victimes. On a confirmé 387 834 cas depuis le début de la pandémie.

On recense présentement 131 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit cinq de plus que la veille. Du nombre, deux personnes de plus se retrouvent aux soins intensifs, pour un total de 38.

Selon Santé-Québec, 437 de ces nouveaux cas n’avaient pas été vaccinés ou avaient reçu une première dose il y a moins de sept jours. Seulement 87 ont reçu une deuxième dose, il y a au moins sept jours.

Autre fausse note dans ce concert : le nombre d’éclosions actives a augmenté, passant de 241 à 253.

Ces données s’appuient sur 19 832 analyses de test de dépistage. Le taux de positivité a baissé d’un dixième de point de pourcentage à 3,1.

Les autorités ne peuvent fournir aucune nouvelle donnée sur la vaccination. « En raison d’un problème de chargement des données, les données concernant la vaccination ne sont pas disponibles actuellement. Des travaux sont en cours pour rétablir la situation dans les plus brefs délais », indique Santé Québec sur Twitter.

L’Institut national de santé publique du Québec disait vendredi que 75,8 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 86,6 % ont reçu au moins une dose et 79,5 % sont adéquatement vaccinés.

Le ministre de la Santé Christian Dubé continue d’encourager les Québécois à être vaccinés. « Des cliniques sont toujours ouvertes partout sur le territoire et continuent d’offrir des premières doses, a-t-il écrit sur Twitter. Nous avons les vaccins, il n’est pas trop tard ! Un taux élevé de couverture vaccinale est la clé pour se protéger au maximum avant la rentrée à l’école et au travail. »

Avec La Presse Canadienne