COVID-19

Passeport vaccinal

Les applis de Québec défoncent le palmarès d’Apple

Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif visant à vérifier la validité du passeport vaccinal, lancées mercredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), se sont rapidement hissées au sommet du palmarès de l’App Store d’Apple. Malgré des craintes soulevées par des experts en sécurité informatique, la popularité des deux logiciels a même surpassé celle de Google Maps, Instagram et TikTok pour la journée.