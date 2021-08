(Fredericton) Les fonctionnaires du Nouveau-Brunswick ont jusqu’au 13 septembre pour être adéquatement vaccinés, sinon ils devront porter un couvre-visage et subir des tests de dépistage, selon une circulaire interne obtenue par La Presse Canadienne.

Kevin Bissett La Presse Canadienne

L’obligation d’être vacciné avait été annoncée la semaine dernière par le premier ministre Blaine Higgs, mais les modalités ont été remises jeudi aux employés de la fonction publique.

Les fonctionnaires non vaccinés devront porter un couvre-visage à moins d’être seuls dans leur espace de travail. Ils devront subir trois tests de dépistage rapide par semaine et un test plus complet, chaque mois.

Ceux qui refuseront de porter un couvre-visage ou de subir un test pourront être congédiés. Les nouveaux employés de l’État ont 45 jours pour prouver qu’ils sont vaccinés, sinon ils seront licenciés.

Ceux qui auront fourni un certificat d’exemption médicale pour ne pas être vaccinés ne seront pas obligés de porter un couvre-visage, mais devront subir les tests.

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique, section Nouveau-Brunswick, Steve Drost, a dit que le syndicat ne prendra pas position à ce sujet, mais encourage tous ses membres à recevoir le vaccin.

Par ailleurs les autorités sanitaires ont signalé vendredi 16 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire. Un total de 94 % d’entre eux n’étaient pas adéquatement vaccinés.

La région de Moncton recense 11 nouveaux cas, la région d’Edmunston en signale trois. Les régions de Fredericton et de Saint-Jean ont en identifié un chacune une.

Le Nouveau-Brunswick compte 160 cas actifs. Trois personnes sont hospitalisées.

74,5 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 84,1 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

9 nouveaux cas en N. -É.

La Nouvelle-Écosse a rapporté neuf nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

Quatre de ces cas proviennent de la région de Halifax, trois dans la région de l’Ouest, un dans la région du Nord et un dernier dans la région de l’Est.

Six nouveaux cas sont reliés à un voyage et les trois autres ont été en contact avec une personne déjà infectée.

La province recense 55 cas actifs sur son territoire. On ne rapporte aucune hospitalisation.

Près de 70,6 % des Néo-Écossais ont été adéquatement vaccinés.