612 nouveaux cas et aucun décès

La tendance à la hausse se poursuit au Québec, la province rapportant 612 nouveaux cas et sept hospitalisations supplémentaires. Aucun décès ne vient toutefois alourdir le bilan humain de la pandémie.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 612 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 502, en hausse de 22 % sur une semaine. La province rapporte ainsi 5,9 nouveaux cas par 100 000 habitants, soit tout près du seuil utilisé l’an dernier pour marquer la zone orange.

Les jeunes adultes de 20 à 29 ans continuent à enregistrer le plus de nouveaux cas, mais une forte hausse se fait de plus en plus sentir chez les 40 à 59 ans. Ce groupe compte 94 cas en moyenne par jour, en hausse de 43 % en une semaine.

Cette augmentation des cas n’est pas sans conséquence : le nombre d’hospitalisations dans ce groupe d’âge a plus que doublé en une semaine (+129 %).

On recense présentement 126 personnes hospitalisées en raison de la COVID, soit sept de plus que la veille. Du nombre, 36 se trouvent aux soins intensifs.

La journée de mercredi a été particulièrement pénible dans les hôpitaux alors qu’on a enregistré 27 nouvelles hospitalisations, dont sept aux soins intensifs. Il faut remonter à mai pour trouver une journée avec autant d’hospitalisations dues à la COVID-19.

En l’absence de décès, le bilan demeure à 11 285 vies fauchées au Québec depuis le début de la pandémie.

C’est toujours à Laval où l’on observe le plus haut de propagation de la COVID-19, soit 13 nouveaux cas par 100 000 habitants, suivi de Montréal à 8,9. Le Nord-du-Québec aussi connaît une soudaine flambée. Le taux de propagation a également doublé depuis une semaine en Outaouais.

Plus de détails à venir.