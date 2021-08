Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif visant à vérifier la validité du passeport vaccinal, lancées mercredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), se sont rapidement hissées au sommet du palmarès de l’App Store d’Apple. Malgré des craintes soulevées par des experts en sécurité informatique, la popularité des deux logiciels a même surpassé celle de Google Maps, Instagram et TikTok pour la journée.



Tristan Péloquin La Presse

Alice Girard-Bossé La Presse

Les deux applications permettront, à partir du 1er septembre, à différents commerces et lieux publics de vérifier si une personne a été doublement vaccinée, grâce au code QR fourni par Québec servant de preuve vaccinale. Elles seront offertes sur la plateforme Android au cours des prochains jours.

Selon des vérifications sommaires que La Presse a pu faire grâce à un outil de surveillance de réseau, aucun des deux logiciels destinés aux appareils iPhone ne semble communiquer avec des serveurs distants lorsque la vérification du code QR se fait.

François Proulx, expert en sécurité informatique qui a découvert en mai dernier une vulnérabilité importante dans le mécanisme mis sur pied par Québec pour distribuer les codes QR, arrive au même constat : les deux applications ne semblent pas partager d’informations sur des serveurs du gouvernement ou d’entreprises extérieures, ce qui aurait pu constituer un risque d’atteinte à la vie privée.

En mai dernier, l’informaticien avait réussi à décoder les informations qui sont inscrites dans les codes QR fournis par le gouvernement. Il a créé un logiciel qui permet à tout un chacun de lire les informations de vaccination qui s’y trouvent, dont le nom de la personne vaccinée, sa date de naissance, sa date de vaccination, le vaccin reçu et le lieu de vaccination.

Le présenter aux personnes autorisées seulement

Quatre spécialistes en sécurité informatique consultés par La Presse mercredi ont estimé qu’il était théoriquement possible que des commerçants mal intentionnés utilisent des logiciels non approuvés par le gouvernement pour lire les informations confidentielles contenues sur les codes QR fournis par le MSSS. Ces informations pourraient être recoupées avec d’autres bases de données, ce qui constituerait une atteinte importante à la vie privée.

Dans la politique de confidentialité publiée sur l’App Store, le gouvernement du Québec souligne d’ailleurs que des individus qui utiliseraient une autre application que celle développée par le gouvernement pourraient avoir accès à « toutes les informations de vaccination » contenues sur les codes QR. « Il est donc essentiel que vous protégiez votre code QR, même une fois déposé dans l’application [VaxiCode], et que vous ne le présentiez qu’aux personnes autorisées par la loi à exiger une preuve de vaccination ou pour qui il est nécessaire de connaître votre statut vaccinal. Nous vous recommandons, du moins pour le moment, de présenter votre code QR uniquement aux personnes utilisant l’application VaxiCode Verif du gouvernement du Québec », est-il précisé.

Une autre faille corrigée

Une autre faille que M. Proulx a trouvée en mai, et qui a été corrigée par le gouvernement, selon lui, aurait théoriquement pu permettre à des employés du gouvernement de télécharger les codes QR de 300 000 personnes pendant les sept jours suivant leur création.

Selon nos informations, plusieurs programmeurs informatiques et spécialistes en sécurité ont entrepris mercredi de scruter les deux applications du gouvernement afin d’en vérifier le fonctionnement en détail. « Je ne mets pas en doute que ça a été bien fait et que le gouvernement est de bonne foi. Mais c’est mon devoir de citoyen qui a les capacités techniques de regarder en dessous de m’en assurer, si je veux pouvoir dire à mon père ou à ma conjointe que ces applications sont sécuritaires, sans qu’on fasse tous aveuglément confiance à François Legault qui dit que c’est 100 % sécuritaire », dit M. Proulx.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les applications VaxiCode Verif et VaxiCode

Comment utiliser VaxiCode

Voici trois étapes à suivre pour utiliser l’application VaxiCode permettant de présenter sa preuve vaccinale

1. Télécharger l’application

Depuis mercredi, les utilisateurs des appareils Apple peuvent télécharger l’application gratuite VaxiCode dans l’App Store. Tous les modèles supérieurs à l’iPhone 6 sont compatibles.

L’application sera offerte dans les prochains jours dans le Play Store pour les appareils Android.

Rappelons qu’à partir du 1er septembre, l’application ou la preuve vaccinale en format papier devra être présentée dans certains lieux ou pour participer à des activités non essentielles.

2. Numériser son code QR

Téléchargez d’abord votre preuve vaccinale sur le portail libre-service du gouvernement. Imprimez-là ou prenez une capture d’écran du code QR.

Si vous optez pour l’impression, rendez-vous dans l’application VaxiCode et numérisez votre code QR imprimé grâce à la caméra de votre téléphone cellulaire. Assurez-vous d’être dans une pièce bien éclairée ou d’utiliser la lampe de poche de votre téléphone cellulaire.

Si vous optez pour la capture d’écran, téléchargez la photo dans l’application en cliquant sur « choisir une image de code QR ». Vous devrez autoriser l’application à accéder à vos photos.

3. Confirmer L’enregistrement

Si la preuve vaccinale a été enregistrée correctement, votre nom apparaîtra au-dessus d’une mention « Adéquatement protégé » en vert si vous avez reçu vos deux doses et « Non adéquatement protégé » en rouge si vous n’avez reçu qu’une seule dose.

Il est possible de télécharger plusieurs codes QR sur la même application, notamment ceux des membres de sa famille.

Pas de téléphone intelligent ?

Les personnes qui ne possèdent pas de téléphone intelligent pourront imprimer leur preuve vaccinale en différents formats.

Un soutien téléphonique est offert par Service Québec aux commerçants et aux citoyens au 1 877 644-4545, notamment pour les personnes qui n’ont pas réussi à télécharger leur code QR. Au même numéro, un format « carte d’affaires » imprimé pourra être demandé et reçu par la poste.

La preuve vaccinale ne sera demandée que pour les personnes âgées de 13 ans et plus. Les personnes qui ont une contre-indication reconnue à la vaccination contre la COVID-19 pourront tout de même avoir accès à ces lieux et activités.