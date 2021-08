La Direction régionale de santé publique de Montréal s’inquiète de la faible couverture vaccinale chez les jeunes de 12 à 17 ans, qui « compromet le retour à la normale et le maintien des activités scolaires, sportives et sociales ».

Alice Girard-Bossé La Presse

« C’est clair que les écoles vont devenir des milieux à risque. On souhaite qu’elles le soient le moins possible. C’est pour ça qu’il y a plusieurs mesures qui sont prises, dont le port du masque », a affirmé la Dre Maryse Guay, médecin-conseil à la Direction régionale de santé publique de la Montérégie et à l’Institut national de santé publique du Québec.

À l’heure actuelle, 54 % des jeunes Montréalais de 12 à 17 ans sont adéquatement vaccinés. Avec la quatrième vague et la situation préoccupante du variant Delta, cette faible couverture vaccinale compromet le retour à la normale et le maintien des activités scolaires, sportives et sociales, craint la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Le virus circule

« Le variant Delta est plus contagieux. Il a une charge virale plus importante, une infection plus longue, il génère plus de formes sévères de la maladie et il échappe en partie à l’immunité conférée par le vaccin », a énuméré la Dre Drouin, en conférence de presse mercredi après-midi.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran. 1 /2



Avec la propagation du variant, la transmission risque d’être élevée dans les écoles primaires et secondaires. « Le virus va circuler beaucoup », a affirmé la Dre Drouin. Elle a donc incité les professeurs et les éducateurs à aller se faire vacciner. « Comme adultes, vous allez être plus à risque. Chez les enfants, les formes sont très peu sévères, mais plus on est âgé, plus on a de chances de faire les formes sévères de la maladie », a-t-elle indiqué.

Dès la rentrée, une tournée des écoles secondaires montréalaises sera effectuée pour hausser les taux de vaccination, a annoncé la Dre Drouin. Les mesures sanitaires devront également continuer d’être respectées. « Il faut continuer les mesures de distanciation, augmenter la couverture vaccinale et la sensibilisation », a soutenu la Dre Guay. La Dre Drouin a indiqué que chaque école pouvait décider d’ajouter des mesures plus strictes.

Au cœur de l’augmentation

Une hausse du nombre de cas est enregistrée dans l’ensemble de la population montréalaise. « Depuis cinq semaines, on voit clairement une tendance à la hausse des cas, qui est liée au contexte du variant Delta. La grande région de Montréal est certainement au cœur de cette augmentation », a soutenu la Dre Drouin.

Au cours de la dernière semaine, on a observé en moyenne 170 cas par jour à Montréal, et « ça continue d’augmenter », a précisé la médecin. Près de la moitié des cas sont liés au variant Delta.

À l’heure actuelle, Montréal enregistre le même nombre de cas qu’à la fin du mois de septembre 2020. « On a quand même plus de cas et de transmissions communautaires, alors qu’on n’a pas encore apprécié l’impact de la rentrée scolaire et d’un variant qui est beaucoup plus contagieux », a indiqué la Dre Drouin.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran. 1 /4







Depuis la fin du mois de juillet, le nombre de cas est plus élevé chez les 18 à 34 ans, mais une augmentation s’installe dans la plupart des groupes, « [y compris] les jeunes en âge scolaire », a précisé la Dre Drouin.

Le taux de positivité a augmenté dans la métropole, pour s’établir à 3,3 %. Toutefois, quelques quartiers dépassent le seuil des 5 % qu’il ne faut pas dépasser, selon l’Organisation mondiale de la santé. C’est le cas notamment de Saint-Michel–Parc-Extension, de Bordeaux-Cartierville et de Rivière-des-Prairies.

Il y a actuellement 46 éclosions actives dans la métropole, principalement en milieu de travail. « On a 11 éclosions liées à de la danse autant à l’intérieur qu’à l’extérieur », a indiqué la Dre Drouin, qui rappelle qu’il faut être vigilant lors de ces évènements.

Le nombre d’hospitalisations demeure toutefois faible à Montréal. La semaine dernière, la métropole a enregistré 16 nouvelles admissions à l’hôpital.

La hausse continue

La tendance à la hausse se poursuit dans la province. Le Québec a rapporté mercredi 550 nouveaux cas et un nouveau décès.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Écartez vos doigts sur le graphique pour le visualiser en mode plein écran. 1 /3





Le nombre d’hospitalisations a augmenté : 110 personnes étaient hospitalisées, soit 8 de plus que la veille. On comptait 33 personnes aux soins intensifs, contre 29 un jour plus tôt.

Jusqu’à maintenant, plus de 9400 cas dus à des variants préoccupants ont été recensés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 7283 cas liés au variant Alpha et 1075 au variant Delta.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux indique que 27 678 injections supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées, soit 26 748 dans les dernières 24 heures et 930 avant le 10 août. Au total, 12 227 000 doses ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination.