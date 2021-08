Les urgences de l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, ont recensé un cas de COVID-19 chez l’une de ses infirmières qui n’était pas vaccinée contre le virus. Elle a été retirée de son unité dès qu’elle a reçu le résultat de son test.

Coralie Laplante La Presse

Un patient pourrait avoir été infecté par le virus après avoir été en contact avec l’infirmière.

« Nous confirmons qu’un usager avec qui elle a été en contact a développé des symptômes. Notons que l’infirmière portait son masque en tout temps. Nous sommes en investigation pour déterminer s’il y a un lien épidémiologique entre ces deux cas », a affirmé par courriel la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Mélanie Araos.

L’infirmière effectuait un test pour la COVID-19 trois fois par semaine puisqu’elle a refusé le vaccin.

La nouvelle survient lors de la première journée de la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d’autres catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens, à l’Assemblée nationale, à Québec. Le gouvernement provincial avait annoncé le 17 août vouloir mettre en place cette mesure auprès des travailleurs étant en contact direct avec les patients pour au moins 15 minutes.

« Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal continue d’encourager fortement le personnel et les médecins à se faire vacciner et à continuer de respecter les normes de prévention et de contrôle des infections avec la même vigueur que celle observée depuis le début de la pandémie », a évoqué Mme Araos.