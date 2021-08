Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 119 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit neuf de plus que la veille. Cela représente 28 personnes hospitalisées de plus que la semaine dernière.

Le Québec rapporte 603 nouveaux cas et neuf hospitalisations

La tendance à la hausse se poursuit dans la province. Québec a rapporté jeudi 603 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès. Les hospitalisations ont augmenté du tiers en une semaine.

Florence Morin-Martel La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Ces nouvelles infections portent à 490 la moyenne quotidienne du nombre de cas calculée sur sept jours. La tendance est en hausse de 23 % sur une semaine.

Le nouveau décès recensé porte le total de Québécois qui ont succombé à la COVID-19 à 11 285. Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 119 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit neuf de plus que la veille. Cela représente 28 personnes hospitalisées de plus que la semaine dernière. Aux soins intensifs, on compte désormais 36 personnes, ce qui représente une augmentation de trois par rapport à la veille.

Le 24 août, 19 796 tests ont été réalisés.

En ce qui concerne la vaccination, le ministère de la Santé indique que 32 999 doses supplémentaires ont été administrées, soit 31 638 dans les dernières 24 heures et 1361 avant le 25 août, pour un total de 12 191 955 injections au Québec.

Christian Dubé souligne « l’efficacité de la vaccination »

Les personnes non vaccinées représentent la majorité des nouvelles infections recensées jeudi, puisque 440 des nouveaux cas sont liés à des personnes qui n’ont pas retroussé leur manche, ou qui ont reçu leur première dose depuis moins de sept jours. 75 des nouveaux cas sont survenus chez des primovaccinés, et 88 chez des personnes pleinement vaccinées.

« Ces données montrent l’efficacité de la vaccination », a écrit sur Twitter Christian Dubé, en soulignant que les personnes non adéquatement vaccinées ont huit fois plus de risque de contracter le virus. En ce qui concerne les hospitalisations, le ministre de la Santé souligne que les gens n’ayant pas reçu deux doses ont près de 20 fois plus de risque d’être hospitalisés.

Le Québec affiche présentement un taux de propagation quotidien de 5,8 nouveaux cas par 100 000 habitants. Il devrait ainsi franchir vendredi le cap des 6 par 100 000 habitants, qui marquait l’an dernier le seuil de la zone orange. Le gouvernement maintient toutefois pour le moment les règles de zone verte pour l’ensemble de la province.