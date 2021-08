COVID-19

Québec s’attend à une forte hausse des hospitalisations

Même si 75 % des 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés, le nombre des hospitalisations risque de monter très vite au cours des prochaines semaines au Québec, selon des projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) diffusées jeudi. Le variant Delta, plus contagieux, est en cause. Et le déclin de l’efficacité des vaccins observé en Israël inquiète aussi.